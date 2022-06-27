德雲社藝人性侵鄰居女未遂　被中共黨媒點名：得好好自我檢視了

▲陳霄華是德雲社旗下知名藝人，更是郭德綱的入門弟子。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸相聲社團「德雲社」旗下藝人陳霄華（藝名）涉闖入鄰居女子家性侵未遂被捕。雖然德雲社很快開除陳霄華並發出道歉聲明，但仍被中共黨媒《人民網》點名批評，「時不時出現問題藝人絕不正常，德雲社真得好好自我檢視了！」

《人民網》的評論指出，德雲社在陳霄華出事後，第一時間將其辭退，固然可看出清理門戶的決心。但，無論是不是第一時間辭退，都「切除」不了德雲社這個標籤，「陳霄華在德雲社生活、工作多年，身上早已烙上德雲社的標誌，且陳霄華是郭德綱的入門弟子。」

評論提到，陳霄華必須承擔應有的法律責任，但也不得不追問，「德雲社在管教陳霄華上是否存在失職行為？平時是否缺乏應有的教育？這樣的疑問主要是因為近年來德雲社旗下不時地出現問題藝人。」

評論更進一步指出，徒弟出事，有自身的原因，不能把板子都打向師父，也不能責任都推向公司，可是德雲社完全撇清關係也說不過去，「藝人每每做出出格的事，德雲社不該反思？是表面上表個態還是內部徹底反省，是有區別的。」

評論提到，「德雲社以德打頭，更需守住道德底線，告誡公司的藝人涵養功德、遵守法律，『學藝先學德，做戲先做人』，德雲社在培養藝人、郭德綱在收徒時應該也有過類似強調，但是效果如何需要探究？時不時出現問題藝人絕不正常。」

評論最後強調，德雲社真得好好自我檢視了，人無德不立，對於公司來說，也需要把道德放在重要位置，「不檢點，不守德，不把法律放在眼裡，再有流量的藝人也會『涼涼』，再有人氣的公司也會趔趄。」

▼陳霄華出事後已經被德雲社辭退。

