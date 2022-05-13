淨灘、海廢變展品　「香山少年」水環境巡守隊奪全國特優

▲新竹市長林智堅與香山少年。（資料照）（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市香山少年水環境巡守隊，平均年齡24歲，由一群熱愛海洋的爸媽帶著孩子身體力行海洋環境教育，把淨灘變有趣、更將海廢變展品，榮獲環保署110年度優良水環境巡守隊評選為全國最佳成績「特優獎」。市府表示，竹市92年成立水環境巡守隊，規模由陸地到海洋、社區到學校與企業，現共33隊566人，110年度巡守時數18萬5,106小時、水質監測1,580次、髒亂點通報2,364件次與清理垃圾556.02公噸。

新竹市長林智堅表示，香山少年110年度執行成果亮眼，包括巡守時數87小時、水質監測12次，維護認養場域20次，辦理水環境相關活動23場次，獲頒全國特優，與屏東、花蓮並列全國前三；除行政院環境保護署頒發5萬元禮券，市府也加碼頒發1萬元禮券。

林智堅也特別感謝新竹市水環境隊伍長期努力，成立至今頻獲水環境業務評比認可，共計10次特優與7次優等；他也呼籲守護水環境是大家的義務與本分，愛水護水要用行動來證明，期許一起愛護水環境，打造全民綠生活。

環保局表示，香山少年109年正式加入新竹市水環境巡守隊，成員為「家庭隊」，現有23名隊員。由熱愛海洋的張淨寬爸爸（阿寬隊長），帶著少年欣賞嬉戲香山海岸風光，在被大自然療癒獲得滿足的同時，思索到必須反饋感恩自然環境，因此投入撿拾海洋廢棄物的具體行動。

環保局表示，香山少年的第一位成員張力，今年12歲的他從幼兒園中班開始就常跟著爸爸一起去海邊玩水，撿拾海邊貝殼時發現垃圾很多，「我們不應該只享受海洋而不管這些垃圾！」因爸爸的一句話，之後每天早上，張力和爸爸到海邊吃早餐也撿垃圾。他笑說，後來很多同學覺得很好玩就一起加入，且大家都很期待去淨灘，不只可以找到很多寶物，還可讓海灘變乾淨，大家都很開心。

環保局指出，香山少年也發起「打擊海廢怪獸（淨灘）活動」，透過邊做邊玩教育少年守護水體環境，也利用臉書及YouTube，號召更多人參與淨灘並分享成果，想參加的民眾可追蹤「香山少年」臉書（https://reurl.cc/GxAX0D）；在淨灘過程中融入有趣好玩的環境教育及海廢創作，同時利用在地動植物讓孩子探索自然，以自然為師學會尊重及守護水體的責任，同步落實聯合國永續發展目標SDG14海洋生態。

此外，環保局強調，香山少年水環境巡守隊也多元發展，辦理海廢市集、水環境繪本夏令營及環保說書人等活動，讓更多人更有感，體認守護環境的重要性，鼓勵積極響應，進而願意踏出參與的步伐，是值得大家學習的標竿隊伍。