「免廢市集‧野餐派對＠新竹市」 2／26來擺攤尋寶

▲每場前30個攤位可獲得派對餐飲乙份（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

整頓住家，挖出許多美好的「不用品」，丟也不是，留也不是？連日降雨，周末將迎來好天氣，為讓不用品延續生命，新竹市環保局於2月26日（六）下午1時30分，在大湳雅公園走道兩側，熱鬧開辦「免廢市集‧野餐派對」第1場，不用交換、不用金錢，在公園綠地、音樂飛揚中，就可開心分享二手物，今（111）年共計辦理11場。歡迎市民揪親朋好友一起擺攤、一起尋寶，加入惜物愛地球的行列。只要自備野餐墊，將欲分享的二手物帶來擺攤即可，每場前30個攤位可獲得派對餐飲乙份。

新竹市環保局長江盛任表示，台灣人愛物惜物，常對於家中使用不到的物品不知如何處理為宜，環保局特別與新竹市免廢市集社團合作，於今年2至12月期間，每月第三周或第四周假日，於大湳雅公園舉辦「免廢市集」活動，用「免費分享」的方式，提供不用品的最佳去處，讓家中沉寂已久的物品「舊愛變新歡」，找到新主人、發揮新價值，達到資源循環再利用，減少垃圾量及資源浪費。

江盛任說，「免廢市集」採取「不用交換、不用金錢」的分享模式，民眾整理出家中不用品，自備野餐墊，直接到免廢市集擺攤免費分享。攤主可以先到市集服務台領取派對餐飲乙份和攤主圍裙，穿上攤主圍裙讓尋寶民眾可以識別詢問，若家中沒有野餐墊，亦可於市集服務台借用。野餐墊和攤主圍裙用後歸還，環保局會清潔消毒後，於下次市集循環使用。

環保局提醒民眾，到免廢市集尋寶時，務必維持禮貌，等攤主擺好物品後再挑選，並且要遵循市集禮貌「問一聲、道個謝、再取物」，讓市集在美好的氛圍中運作。尋寶民眾若需要袋子裝二手物，市集服務台也備有循環購物袋供民眾免費索取使用。

「免廢市集‧野餐派對＠新竹市」辦理地點於大湳雅公園走道兩側（北區湳雅街31號，大潤發湳雅店對面），辦理日期為2/26（六）、3/19（六）、4/23（六）、5/21（六）、6/18（六）、7/17（日）、8/20（六）、9/17（六）、10/22（六）、11/19（六）、12/18（日）下午1時30分至5時30分，市集日期可能因天候等因素異動，請查詢新竹市環境保護局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/），或加入「免廢市集‧野餐派對＠新竹市」社團掌握最新資訊。

環保局表示，希冀藉由免廢市集，讓物品循環使用，落實全民綠生活運動，愛物惜物，減少垃圾，友善地球環境，一起「免廢、免費」愛地球，打造零廢棄生活。