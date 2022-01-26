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竹市春節前夕慰勉清潔隊員　兩大福利回饋辛勞

▲副市長沈慧虹慰勉終年辛勞的清潔隊員。（圖／新竹市政府提供）

▲副市長沈慧虹慰勉終年辛勞的清潔隊員。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市副市長沈慧虹今（25）日於農曆春節前夕，前往龍台宮廣場慰勉終年辛勞的清潔隊員，致贈紅包表達謝意，給予加油打氣，並溫馨提醒「安全健康」擺第一，注意工作安全，反光背心一定要穿好。現場也宣布調薪及改善辦公空間的兩大福利，鼓勵清潔隊員們持續精進環境整潔工作，共同打造新竹市成為最棒的幸福宜居城市。

新竹市長林智堅表示，清潔隊員扮演第一線親民的城市代言人，然而環境清潔工作與時俱進，所背負任務的質與量也相對增加，但是我們新竹市的清潔隊員卻不曾喊苦喊累，反而更精進於環境整潔工作，把新竹市打造成為最棒的宜居城市，因為市容環境「沒有最好，只有更好」，信誓呈現「最好的市容給最幸福的市民」。

為鼓舞士氣，犒賞隊員們的辛勞，沈慧虹副市長當場宣布兩大福利，包括清潔同仁調薪及掃路班同仁辦公室落成啟用。沈慧虹副市長說，行政院核定111年1月1日起，軍公教調薪4%，市府比照全國標準，所有清潔同仁統一調薪4%，讓每位基層同仁都能感受幸福，並成為提升城市進步的動力。為了讓掃路班同仁有更好的遮風避雨空間及辦公休息環境，市府特別在公道五路橋下，規畫設置新穎的辦公室，也已進駐使用。

環保局長江盛任說，今年1月29日至2月6日共有9天春節連續假期，新竹市垃圾收運時間略有調整，提醒市民朋友多加留意。2月1日（初一）至4日（初四）停收垃圾4天。1月31日（除夕）、2月5日（初五）等2日，因應春節4天停收垃圾前後之垃圾量暴增，垃圾收運時間將下午時段調整至早上時段、晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式，以滿足民眾傾倒垃圾需求。2月6日（週日、初六）採假日定線定時定點收運。2月7日（週一、初七）起恢復正常收運垃圾。

環保局表示，初一至初四停止收運垃圾期間，為維持市容整潔，重要道路仍有清潔同仁輪值協助清掃，環境清潔不打烊。籲請市民發揮公德心，不亂丟垃圾製造髒亂，讓大家過個潔淨亮麗的農曆春節，共創全民綠生活的舒適環境。

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