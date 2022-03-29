連假來新竹左岸　賞候鳥、體驗濕地步道、生態解說平台

▲適逢連假將至、新竹市長林智堅邀請親子來左岸1自行車道一日遊。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，市府完成左岸完工兩項工程，包含逾4千萬「全線濱河自行車綠廊道景觀優化工程」、2千萬的「新竹左岸生態環境與棲地改善工程」，兩大工程，讓10公里自行車道有全新植披、喬灌木，在濕地增設環景漫遊步道等，左岸沿途還有5處生態觀景平台。適逢連假將至、兒藝節盛會，邀請親子也安排左岸10公里自行車道一日遊，造訪小小孩專屬的滑步車車道、毛小孩最愛的狗狗公園，還能近距離觀賞溪埔子人工濕地、柯子湖人工濕地，不定期還有過境候鳥駐足。

林智堅表示，過去頭前溪左岸缺乏整體規劃，長期閒置導致雜草叢生、被倒置廢棄物。他上任之後，將左岸變身微笑水岸，找出占地18公頃的草原綠地，並還原河濱風景豐富、陸海交會景色。

林智堅說，市府去年完工4千多萬「全線濱河自行車綠廊道景觀優化工程」，在自行車道旁重新種植喬灌木、高草，讓騎士不在被雜草阻擋車道，還設置溪埔子人工濕地與柯子湖人工濕地自行車道支線、濕地漫遊步道，讓旅客更可貼近人工濕地等，近距離觀賞水生動植物。

溪埔子人工濕地與柯子湖人工濕地，曾見保育級動物魚鷹、白鼻心、臺灣窗螢在此出沒，還有台灣萍蓬草、香蒲、台灣水龍等台灣特有種植物。生態池中的陸島棲地，因季節更替，還吸引難得一見的過境候鳥駐足停留，例如小水鴨、紅冠水雞、小鷿鷈等，市民朋友能親近賞鳥。

另外，左岸也是全年齡的運動廊道，環保局說，新竹左岸滑輪公園，適合「Pushbike（滑步車）、兒童自行車、兒童滑板車、溜冰鞋」四大類滑輪運動，開車族從台1線頭前溪橋下，由新竹左岸前溪出口（中華路一段2巷處）進入，或是自行車道里程標示7K+500公尺處進入。

「狗狗公園」則設有大小型犬區、26組遊戲設施、夜間照明等。還有提供毛小孩飲水、狗便袋、能歇息的休憩棚及座椅等貼心設施。可由中華路一段1 巷，左岸前溪出入口進入。

新竹市政府表示，2022新竹市兒童藝術節－風的運動場，4月1至5日在新竹左岸登場，歡迎大小朋友一起造訪全新左岸，可在人工濕地賞水生動植物，也可在帶領家人走訪左岸滑輪公園、狗狗公園。