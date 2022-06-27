憲兵下士踹女童　議員參選人：酒後有殘暴性格的加害者更該被公布

▲民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦痛批，國軍的戰鬥力不該用來「對付國人」，尤其是婦幼，憲指部上級長官應道歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區發生憲兵下士酒後失態，無故踹毆一名女童與其母親，民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦痛批，國軍的戰鬥力不該用來「對付國人」，尤其是婦幼，絕對不能只有調職以及一句依法重懲就當沒事，這種軍紀「走鐘」的荒唐事件，憲指部除了必須嚴肅部隊紀律外，上級官員應該出面向全民致歉。

蔡宛秦說，台灣國軍弟兄到底受到多大的壓力，才會讓自己放假時沈浸爛醉，甚至藉酒裝瘋，暴打無辜婦幼，國防部長、台南市長，你們有沒有看到台灣的婦幼被欺負、台南社會安全出紕漏！尤其施暴者還是拿人民納稅錢的「國軍」，你們究竟把台灣婦女的安全當什麼？一句「酒醉斷片」、「依法重懲」、「毋枉毋縱」，就為事件做斷點撇責，叫國人要如何吞下怒氣！

蔡宛秦痛批，無故受暴打的女童與其母，不只皮肉傷外，此次的事件恐怕也造成當事人心理創傷，甚至讓台灣婦幼都起恐慌。因此，她嚴正要求政府應該為國軍的荒唐事件出面向國人道歉，並無需再幫施暴者馬賽克處理，既然酒駕者的資訊都能被政府公佈了，酒後有殘暴性格的加害者更該被公布，以保護其他百姓的社會安全！

安南區市議員參選人陳詩薇表示，「對於女童和家人所受到的驚嚇，呼籲相關的社福機構介入提供後續的身心陪伴，是當務之急。這樣的事件，再次提醒我們社會安全的重要，高度文明的社會，隨著社會日益進步，人和人之間的關係反而容易變的疏遠，隨機的情緒暴走和無差別傷害他人的事件，是我們需要防範重視的。毫無疑問，加害人需要受到應有的制裁，然而如何讓整個社會氛圍，不再有人被壓抑扭曲成下一位加害者，是我們可以努力的。」