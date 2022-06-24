黃偉哲慰勞送藥到府藥師　感謝藥師守護市民用藥安全與健康

▲台南市長黃偉哲，前往台南市東區晉大藥局慰問黃大晉藥師，感謝熱心積極參與送藥到府等防疫業務，近1個月來以藥局為家，守護市民用藥安全，鼓勵基層防疫人員士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區晉大藥局黃大晉藥師，因熱心積極參與送藥到府等防疫業務，近1個月來以藥局為家，守護市民用藥安全，為感謝台南市藥事人員團隊，不畏風雨及烈陽替確診者送藥到府，市長黃偉哲24日親至東區晉大藥局慰勞黃藥師，鼓勵基層防疫人員士氣。





市長黃偉哲表示，COVID-19本土疫情自4月起逐步攀升，台南市自2022年4月26日起啟動COVID-19居家照護，安排輕症及無症狀者於家中休養，以妥善運用醫療資源，為協助居家照護之確診者取得藥品，台南市121家藥局投入送藥到府團隊，由專業藥師調劑、送藥，並提供藥事照護關懷，迄今已超過千餘件。





除慰勞黃藥師外，黃偉哲亦感謝全市送藥到府的藥師及藥劑生，能夠走出藥局進入社區，不辭辛勞，熱血防疫。黃偉哲說，從過去的口罩實名制，到日前的快篩實名制，還有一直不間斷地幫確診者送藥的服務，藥師們櫛風沐雨非常辛苦。他除了代表市民們表達高度的謝意之外，後續也將責成相關單位研擬具體措施，讓藥師的辛苦得到一點回饋。





提供送藥到府服務的白河區源大醫藥局張育誠藥師表示，在偏鄉地區有些門牌模糊、不規則，要向當地居民詢問才能找到確診者地址，送藥至少來回要半小時，更甚要一小時，甚至還有被狗追過的經驗，但想到確診者在家等待藥品，為幫助患者，他會持續送藥到府。





衛生局提醒，確診者可透過健康益友APP視訊看診，在APP上選擇送藥到府的藥局，或到社團法人中華民國藥師公會全國聯合會網站「送藥到府專區」（https://reurl.cc/RrGXj9）搜尋鄰近藥局，讓最專業的團隊提供最好的照護。黃偉哲也再次提醒市民朋友們勤洗手、避免觸摸眼口鼻，保持適當社交距離，外出配戴口罩，完成疫苗接種，一同對抗疫情。