　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲慰勞送藥到府藥師　感謝藥師守護市民用藥安全與健康

▲台南市長黃偉哲，前往台南市東區晉大藥局慰問黃大晉藥師，感謝熱心積極參與送藥到府等防疫業務，近1個月來以藥局為家，守護市民用藥安全，鼓勵基層防疫人員士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，前往台南市東區晉大藥局慰問黃大晉藥師，感謝熱心積極參與送藥到府等防疫業務，近1個月來以藥局為家，守護市民用藥安全，鼓勵基層防疫人員士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區晉大藥局黃大晉藥師，因熱心積極參與送藥到府等防疫業務，近1個月來以藥局為家，守護市民用藥安全，為感謝台南市藥事人員團隊，不畏風雨及烈陽替確診者送藥到府，市長黃偉哲24日親至東區晉大藥局慰勞黃藥師，鼓勵基層防疫人員士氣。

▲台南市長黃偉哲，前往台南市東區晉大藥局慰問黃大晉藥師，感謝熱心積極參與送藥到府等防疫業務，近1個月來以藥局為家，守護市民用藥安全，鼓勵基層防疫人員士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，COVID-19本土疫情自4月起逐步攀升，台南市自2022年4月26日起啟動COVID-19居家照護，安排輕症及無症狀者於家中休養，以妥善運用醫療資源，為協助居家照護之確診者取得藥品，台南市121家藥局投入送藥到府團隊，由專業藥師調劑、送藥，並提供藥事照護關懷，迄今已超過千餘件。

▲台南市長黃偉哲，前往台南市東區晉大藥局慰問黃大晉藥師，感謝熱心積極參與送藥到府等防疫業務，近1個月來以藥局為家，守護市民用藥安全，鼓勵基層防疫人員士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除慰勞黃藥師外，黃偉哲亦感謝全市送藥到府的藥師及藥劑生，能夠走出藥局進入社區，不辭辛勞，熱血防疫。黃偉哲說，從過去的口罩實名制，到日前的快篩實名制，還有一直不間斷地幫確診者送藥的服務，藥師們櫛風沐雨非常辛苦。他除了代表市民們表達高度的謝意之外，後續也將責成相關單位研擬具體措施，讓藥師的辛苦得到一點回饋。

▲台南市長黃偉哲，前往台南市東區晉大藥局慰問黃大晉藥師，感謝熱心積極參與送藥到府等防疫業務，近1個月來以藥局為家，守護市民用藥安全，鼓勵基層防疫人員士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

提供送藥到府服務的白河區源大醫藥局張育誠藥師表示，在偏鄉地區有些門牌模糊、不規則，要向當地居民詢問才能找到確診者地址，送藥至少來回要半小時，更甚要一小時，甚至還有被狗追過的經驗，但想到確診者在家等待藥品，為幫助患者，他會持續送藥到府。

▲台南市長黃偉哲，前往台南市東區晉大藥局慰問黃大晉藥師，感謝熱心積極參與送藥到府等防疫業務，近1個月來以藥局為家，守護市民用藥安全，鼓勵基層防疫人員士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局提醒，確診者可透過健康益友APP視訊看診，在APP上選擇送藥到府的藥局，或到社團法人中華民國藥師公會全國聯合會網站「送藥到府專區」（https://reurl.cc/RrGXj9）搜尋鄰近藥局，讓最專業的團隊提供最好的照護。黃偉哲也再次提醒市民朋友們勤洗手、避免觸摸眼口鼻，保持適當社交距離，外出配戴口罩，完成疫苗接種，一同對抗疫情。

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　防雷擊強陣風
滷肉飯名店鬥毆畫面曝　惡煞抄木椅狂砸...低胸長髮妹哀求才停
快訊／首例猴痘入侵台灣！20多歲男德國返國確診
快訊／柔道男神楊勇緯不敵日本好手摘銀　巴黎奧運積分仍到手
殭屍展氣氛詭譎　血淋淋展品超驚悚！更多內裝曝
快訊／大雨狂炸苗栗！溫泉區道路遭「黃泥水淹蓋」　交通一度中斷
iPhone掉河中泡水10個月　找到竟還能用
快訊／大雷雨游擊到台中等5縣市！　雷雨彈狂炸1小時
案情逆轉？　珍寶海鮮舫「還沒完全沉沒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台鐵中壢臨時前站新建工程開工　預計2024年3月完工

黃偉哲慰勞送藥到府藥師　感謝藥師守護市民用藥安全與健康

自備飲料杯省5元7月1日上路　南環輔導1000家連鎖店

誤以為愛車遭竊報案　警迅速尋獲

雲林科工環保用地爭議　立委劉建國視訊強調「該撤案」

台南市勞工局境外生訪視關懷　 提供畢業境外生留台指引

戒癮協進會反毒不遺餘力　贈歸仁警「反毒微跡試紙」

怕會害到施暴家人　雲林長輩遭暴力對待自主通報數幾為0　

台南安平漁光島溺水頻傳　李啟維建請增加救生據點

路口攔查違停　南警起獲K菸、清冠一號毒咖啡包

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

買青菜借插座吹乾水分！　拗蔥+大蒜老闆：別再來

嬤躺阿公懷中甜笑比YA　恩愛互動網羨：好幸福

台鐵中壢臨時前站新建工程開工　預計2024年3月完工

黃偉哲慰勞送藥到府藥師　感謝藥師守護市民用藥安全與健康

自備飲料杯省5元7月1日上路　南環輔導1000家連鎖店

誤以為愛車遭竊報案　警迅速尋獲

雲林科工環保用地爭議　立委劉建國視訊強調「該撤案」

台南市勞工局境外生訪視關懷　 提供畢業境外生留台指引

戒癮協進會反毒不遺餘力　贈歸仁警「反毒微跡試紙」

怕會害到施暴家人　雲林長輩遭暴力對待自主通報數幾為0　

台南安平漁光島溺水頻傳　李啟維建請增加救生據點

路口攔查違停　南警起獲K菸、清冠一號毒咖啡包

徐睿知戴千萬蛇項鍊當最貴氣的復仇女　華服束出螞蟻腰氣場全開

賽諾菲GSK次世代疫苗抗Omicron效力達72%　這類人防護力飆破9成

正妹怪病纏身「吃東西就胃痛」　醫也沒轍！FB網友一看竟揪出罕病

台灣民政府吸金7億害命！首腦審判中死亡　共犯妻判19年罰200萬

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　防雷擊強陣風

屏東自小客側翻男子受困駕駛座　消防人員用一奇招解圍

台股萬五守住了？　分析師：航運股有望反彈三成、3大話題股可搶短

「胖秀朱」火力不如過往？曾總：他們仍有一定價值

吃早餐就落網！竹縣專勤隊用「這招」　進帳帶回18非法移工

陳傑憲手癢難耐回先發　圍繞餅總「喊聲」刷存在感被虧

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

地方熱門新聞

她賞花回家竟收到「超美超速罰單」

元大銀行10分鐘助警阻2詐

衝疫後商機！嘉義優鮮館「獨嘉美味」　台北國際食品展登場

台南安平漁光島增加救生據點

南警起獲K菸、清冠一號毒咖啡包

南消四大隊臉書直播船艇操作及維修訓練

台南驚奇博物館行動列車啟動

興大「甘吟釀」諧音念來超邪惡

大量傷患演練結合救護E化系統、拍拍尺

雲林科工環保用地爭議　立委劉建國確診隔離開視訊說明

自主韌性社區公開表揚及防災手冊發表

自備飲料杯省5元7月1日上路

花蓮夏戀嘉年華演唱會　卡司全曝光　

台北國際食品展　嘉義市推15家在地優質店家

更多熱門

相關新聞

13至64歲確診者　清冠一號擬須自費購買

13至64歲確診者　清冠一號擬須自費購買

台灣每天仍新增數萬名新冠確診者，不少人把「清冠一號」視為保命藥方，故該藥一直在缺貨狀態。有消息指出，今年截至5月公費清冠一號已花費1.3億元紓困預算，衛服部中醫藥司擬7月開始，13歲至64歲確診者須自費購買清冠一號。

兒童2劑意願僅6成　北市規劃8月集中接種

兒童2劑意願僅6成　北市規劃8月集中接種

Novavax將抵台　北市主張65歲↑先接種

Novavax將抵台　北市主張65歲↑先接種

專家示警：這3類人是「戴口罩危險族群」

專家示警：這3類人是「戴口罩危險族群」

瑞士科學期刊：高端疫苗保護力84%

瑞士科學期刊：高端疫苗保護力84%

關鍵字：

防疫

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

Andy慶生趴狂歡畫面曝光！

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

大S穿「3萬元婚紗」甜勾具俊曄　對比嫁汪小菲差很大

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面