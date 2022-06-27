外傳顧立雄年底接任國防部長　民進黨團斥不可取：很顯然是來亂的

▲總統府祕書長李大維（左）、國安會秘書長顧立雄（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

外傳國安會秘書長年底將接任國防部長，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，內閣沒有要改組的必要跟需要，所以當然不會有人事的調動，「今天這樣的人事調動，很顯然是來亂的」，請媒體不要炒作國防跟國安議題，這點非常不可取。

媒體報導，顧立雄領軍赴美參加的台美蒙特瑞會議已結束，總統蔡英文任內每年均帶隊出席的國安會副祕書長陳文政，今年首度未被蔡英文指派參加蒙特瑞會議，我方帶隊人士的改變，有高度象徵意義，說明蔡英文倚重的國安軍事幕僚，顧立雄已經取代陳文政。

報導還指稱，在今年底縣市長選舉後，顧立雄在內閣重新改組時，是否出任蔡英文任內首位文人國防部長，值得密切關注。

民進黨立法院黨團27日上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬在會中受訪時表示，今天早上總統府已經發表正式聲明，「內閣沒有要改組的必要跟需要，所以當然就不會有人事的調動」。

鄭運鵬指出，國防與國安向來是各國認為最重要的議題，「今天這樣的人事調動，很顯然是來亂的，沒有內閣改組，當然就不會有調動」。

鄭運鵬認為，這項人事的調動牽涉到國安跟國防，「我們希望這樣的新聞，要有適當跟必要的查證」，國防跟國安議題不要拿來做炒作，這個會影響人心以及國際對台灣人事安定、政局的看法，這點非常不可取。

鄭運鵬也說，有關國安跟國防的議題，「請媒體朋友們要寫成頭條的時候，一定要有相當的查證」。

總統府發言人張惇涵稍早說明，外傳顧立雄可望成為文人國防部長，這則報導從未向總統府查證，而且報導充滿荒誕不實，蔡英文非常肯定國防部長邱國正的表現，因此沒有異動國防部長的打算。

張惇涵說，該報導未向總統府查證，便作為頭版頭報導，荒謬至極，總統府表達嚴正譴責，媒體應善盡查證責任，勿把作文當新聞，呼籲各界勿以訛傳訛。