趙少康：現在投票蔣萬安一定贏　至少領先15％





▲中廣董事長趙少康、國民黨台北市長參選人蔣萬安出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會。（圖／中廣提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對談及台北市長選戰，中廣董事長趙少康今（27）日時指出，根據目前民調判斷，蔣萬安會領先第2名10至15%左右，如果現在投票勢必勝選，但將來若能夠贏15到20個百分點會比較保險。

趙少康說，回顧1994年台北市長選戰，民進黨候選人陳水扁的總幹事謝長廷曾說，如若能讓趙少康、黃大洲打平，陳水扁就有機會當選，「這是對手的陽謀、不是陰謀」，因此蔣萬安勢必要贏對手很多。

此外，中廣今開設新節目「Team Taipei 聽台北」，由蔣萬安與藍營北市議員主持。蔣萬安表示，周五起他會主持帶狀節目，他也感謝趙少康提供機會讓他和議員們分享市政願景，與他們眼中的台北，可以透過廣播、YouTube了解他們對於市政的看法，也希望市民可以透過留言交流市政大小事。

國民黨台北市委員會主任委員黃呂錦茹表示，過去她在台北市政府服務8年，深感執政者應該要和市民朋友在一起，傾聽民意、才能端出讓民眾有感的牛肉，台北隊要向大家證明，有好的政見加上執行力，照顧市民是他們的使命。日前蔣萬安和台北市議員參選人合體拍攝競選宣傳照，展現母雞帶小雞的團結氣勢，緊接著將二度要在空中合體。