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經濟部明審議電價　國民黨轟「疫情通膨夾殺」：炎夏勿再漲電價

▲▼國民黨召開「疫情、通膨夾殺 炎夏漲電價 蔡政府欠電！」記者會。（圖／文傳會提供）

▲國民黨召開「疫情、通膨夾殺 炎夏漲電價 蔡政府欠電！」記者會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對經濟部長王美花日前已說電價要「合理反映」，國民黨今（26）日指出，在疫情高居不下、通膨嚴重的此時，政府有意調漲電價，將讓民眾在目前防疫、通膨夾殺的困境下雪上加霜，國民黨主張民生用電應凍漲，政府也應徹底檢討改善停電、跳電頻繁的現況，提供民眾穩定用電。

針對經濟部明（27）日即將召開電價審議委員會，國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、副秘書長李彥秀、新北市議員參選人黃心華、台北市議員參選人柳采葳今日上午共同召開記者會，質疑民進黨政府不知體恤民瘼，執意要在炎夏漲電價，「台灣缺電、政府欠電」。

國民黨提出民生電價應凍漲的三大理由：一、 今年疫情嚴重更勝去年，民眾仍有強烈的居家防疫需求，炎夏此時，不應調漲電價增加民眾防疫負擔。二、 萬物皆漲、通膨嚴重，一年來的食物通膨率高居亞洲第二，人民苦不堪言，此時調高電價不啻雪上加霜。三、主計總處公布5月失業率3.68%，創近七個月新高，無薪假人數也屢創新高，此時電價上漲，無疑逼人民無法生活。

國民黨指出，去年防疫三級警戒至7月下旬，政府面對強烈民意，二度暫緩夏月電價，當時行政院長蘇貞昌還說，雖然會讓台電減收，但仍要減輕人民因防疫而增加的電費負擔；今年疫情更勝去年，仍有許多民眾有居家防疫需求，政府卻不知苦民所苦，不僅沒暫緩夏季電價，竟然還要大幅調漲，民眾炎夏在家防疫還要承受調漲的高昂電費，今年面對萬物皆漲、嚴重通膨的情況，「執政者卻反而不用顧慮人民防疫負擔，執意調高電價，蔡政府如何自圓其說？」

此外，台灣這一年來的食物通膨率高居亞洲第二，主計總處日前也公布，台灣CPI食物類與油料費漲幅顯著，今年前五月的漲幅為5.8％，在亞洲國家中漲幅相對較高。主計總處則說，今年我國平均CPI上漲相對溫和，「主因為政府實施民生用電、燃氣價格凍漲及汽柴油價緩漲機制」，既然如此，為何面對通膨還要硬漲電價？難道經濟部已棄守國內民生物價？竟比照防疫「躺平」。

國民黨指出，此次電價審議，外傳可能讓調漲電價打開3％天花板限制，綜觀台電提出的電價版本，漲幅最少的要調漲5％，包括工業大戶調高8％；低壓小商家以用電1500度以上，民生用戶以1000度以上為調漲門檻。國民黨強調，調漲民生用電對飽受疫情影響的民眾將造成嚴重衝擊，他們主張民生用電應予凍漲，如果要從工業大戶開始調漲，民進黨政府也應提出完整配套措施，避免伴隨通膨惡化的民生物價飆漲、影響基層民眾生活。

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