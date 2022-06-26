國民黨苗栗縣長提名喬不攏　議長鍾東錦挺身喊話：選到底

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

國民黨下屆苗栗縣長候選人提名僵局未解，黨中央原屬意立委徐志榮遭婉拒，而苗栗縣議長鍾東錦昨（25）日則是公開在1500名支持者面前，明確表態望獲提名，並全力參選到底，「當不能代表國民黨時，我就代表藍軍。」

▲苗栗縣議長鍾東錦（左2）喊話國民黨，希望提名他為苗栗縣長候選人。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

國民黨先前宣布徵召立委徐志榮參選苗栗縣長遭到婉拒，雖持續協調溝通仍未有進展，議長鍾東錦私下向朱立倫自薦，希望改由自己出征，反遭到朱立倫拒絕，雙方不歡而散。

▲鍾東錦舉辦「18鄉鎮市祈福傾聽之旅」座談會，25日抵達頭份站。

為表決心，鍾東錦25日在「18鄉鎮市祈福傾聽之旅」座談會頭份站，向到場支持的1500名民眾喊話，他已經準備好了，請大家全力支持，「希望國民黨能夠提名我，可是當不能代表國民黨時，我就代表藍軍。」頭份市長羅雪珠以及多名在地議員、民代也力挺，還高呼口號「苗栗願景、前程似錦」勸進鍾東錦參選。

▲現場約有1500名支持者，以及多名在地議員、民代到場力挺。

而鍾東錦身兼國民黨苗栗縣黨部主委，強調自己是忠貞的國民黨員，雖黨中央另有考量，但為了凝聚藍軍向心力，目前唯一選項只有逆流而上、參選到底，才能把握最後時間，盡到母雞帶小雞責任，為苗栗縣守住藍天。

另外，鍾東錦提到競選總部場地都已敲定，透過傾聽之旅接收到許多來自基層的需求與建議，將會納入參選政見白皮書中，希望帶領苗栗縣朝向觀光科技、智慧城市目標邁進。