機工長劉尚鈞殉職　朱立倫悼「願英雄安息」：我們深感悲慟與不捨

▲劉尚鈞同袍列隊送行。（圖／民眾提供）

記者蘇晏男／台北報導

海軍S-70C反潛直升機22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時墜毀，機上4人輕重傷，37歲機工長劉尚鈞全身二到三度燒燙傷，面積達95％，經搶救仍在昨深夜11時01分宣告不治。對此，國民黨主席朱立倫今（24日）表達悲慟與不捨，並盼政府盡快查明意外原因，還國軍與家屬公道，避免憾事再發生。

海軍S-70C反潛直升機22日下午執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火，當時機上4人分別受到輕重傷，其中以劉尚鈞的傷勢最為嚴重。

劉尚鈞全身95％二度、三度燒燙傷，送醫急救生命跡象仍不穩定，醫療團隊一度裝上葉克膜搶救，但因傷勢過重，全身只剩下5％皮膚是完整的，家屬不忍他再受折磨，23日傍晚同意放棄急救，希望讓他留著最後一口氣回去桃園老家，最終他在23日深夜11時01分宣告不治。

對此，朱立倫24日上午在臉書表示，我們深感悲慟與不捨，向家屬表達深切哀悼，願逝者安息。「感謝所有國軍弟兄姊妹，戮力戰訓守護國家的付出。面對地緣政治風險上升，我們要努力加強自我防衛，軍人的負擔更加沉重，也應得到更好的保障。」

朱立倫說，希望政府盡快查明造成意外原因，還給全軍與家屬一個真相與公道，避免同樣的憾事再度發生。

國民黨秘書長黃健庭留言表示，「慟！」朱立倫則回應，「願英雄安息」。