台南酒駕犯罪率六都最高？　南警：酒駕事故減少18.7％讓數據說話

▲台南市警局表示，台南市2022年1到5月酒駕公共危險取締2273件，與去年同期2140件相比增加133件，酒駕事故減少18.7％，有明顯成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社群媒體PTT有網友貼文指台南市2022年1到5月份酒駕犯罪每10萬人口破案率高於其他3市加總，引起網友們熱議，台南市警局表示，台南市2022年1到5月酒駕公共危險取締2273件，與去年同期2140件相比增加133件，酒駕事故減少18.7％。

台南市警局指出，取締酒駕公共危險2273件，這數字更顯示今年1-5月，警察局不因疫情影響而對酒駕取締手軟，其成效更可由酒駕致傷亡事故的大幅減少獲得證實。據統計2022年1至5月酒駕傷亡事故發生340件，較去年同期418件減少78件，減少18.7％，可以佐證。

市警局指出，顯見市察局在執法取締能量增強情形下，有效降低酒駕所造成之交通事故。且南警在疫情期間，仍將酒駕防制列為重點工作，未曾鬆懈，取締件數即等於發破件數，也是警方執法能量展現。

交通大隊代理大隊長陳宇桓表示，只看每10萬人口酒駕發破數是數字迷思，因為台南市人口為六都最少，且台南市酒駕執法工作並未因為疫情偏廢，量能持續增加，以致酒駕發破數呈現為六都最高，PO文未多加分析說明其原因，易導致民眾誤解，也抹煞了台南市全體員警取締酒駕及防制酒駕事故的努力。

台南市警局長方仰寧表示，酒駕取締是南警堅持不變的工作重點，不會因為疫情而有空窗期，在此持續呼籲民眾不要心存僥倖酒後駕車上路，酒後應乘坐計程車或代駕服務，以保障自己及他人生命財產安全。