南美館「試膽」前開毒趴！情侶檔+閨蜜民宿狂嗨...惡臭飄出慘了　

▲陳姓男子等3人想前往南美館「地獄展」打鬼試膽量，沒想到吸毒先被警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

陳姓男女2人因為陳女台中閨蜜王姓女子南下台南遊玩，安排投宿台南民宿，3人準備一起去台南最夯的南美館「地獄展」打鬼試膽量，不料3人歡聚閒聊時，竟在屋內施用毒品散出惡臭，市警二分局據報迅馳抵當場查獲，遊玩規劃泡湯，3人全被依毒品罪嫌送辦。

二分局博愛派出所員警於6月25日上午10時許接獲報案，獲知中西區府前路2段某民宿7樓套房散發毒品之菸臭味，經員警趕至現場並與民宿管理人取得聯繫，掌握該間套房是前一天晚上由一對陳姓男女來承租入住。

經所長陳柏文率員實施盤查，在門房打開時，房間內散發出濃厚之安非他命塑膠惡臭，並於桌面上發現1包剛使用完剩餘毒品殘渣包裝袋及吸食器等物品，經查證屋內1男2女身分，發現39歲陳男及33歲陳女為男女朋友身分，並有台中來訪同在現場23歲王姓女子，3人全部帶回派出所調查。

警方調查，陳姓男女2人是因為陳女之閨蜜、王姓好友從台中南下台南遊玩，乃於6月24日夜間以每日1000元向民宿所有人承租套房1間讓王女住宿，並預計25日中午要退房，準備前往南美館「地獄展」打鬼試膽量；不料3人歡聚閒聊竟在屋內施用毒品散出惡臭，遭獲報迅速到場的員警當場查獲，遊玩之規劃也都泡湯，被警方調回派出所調查。陳等2人及王姓女子經實施尿液檢驗均呈現有施用毒品之陽性反應，全案警方將陳等3嫌依違反毒品罪嫌送辦，並將持續追查毒品來源。

台南市警局長方仰寧針對台南市中西區獨特地區特性，常有臨時過往或外來人口短期住宿租居之情形，這些外來人口也因身分混雜極易藏污納垢、衍生治安之虞慮，特別指示二分局自今年開始即密集與各飯店旅宿及大樓出租套房等業者建立暢通聯絡管道，並每月與各業者合作實施「淨樓專案」工作，本案能迅速偵破亦是通報網發揮具體之成效；警方也呼籲各類旅宿業者如有發現異常人等入住或聞到毒品異味等可疑狀況，應善盡社會通報責任，共同努力來建構樂遊宜居之台南優質生活環境。