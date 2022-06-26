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桃園爸剛交車「遭酒駕男撞爛」！他氣瘋：下車就開始漱口

▲▼男子才剛交車，就被酒駕撞上。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲男子才剛交車，就被酒駕撞車輛撞上。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

剛交車就碰到這種事，氣得不知如何是好！桃園一名男子購買一輛休旅車，等了半年終於到港，25日上午剛開回家，沒想到下午就遭到酒駕駕駛撞上，導致車輛毀了一半，讓他瞬間氣炸，「酒駕的真的該死，到底什麼時候要修法？」

這名男子在「爆怨公社」指控，他25日上午才去將愛車提回家，下午2點行路上完全靜止，卻遭到酒駕的大貨車撞上，衝擊力道之大，整輛車都被撞上了人行道，前方的機車駕駛也因此受傷。

男子氣得痛罵，他實在無法理解，大中午喝得爛醉，為何還敢開車上路，酒駕的人根本不怕法條，且對方下車後一句道歉也沒有，只顧著漱口、上廁所，「我就覺得這個人鬼鬼的了，果不其然，酒測完馬上上銬。」

▲▼男子才剛交車，就被酒駕撞上。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼男子才剛交車，就被酒駕撞上。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼男子才剛交車，就被酒駕撞上。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

男子表示，這輛車等了半年才到港，里程不到一百公里，卻被撞成這樣，已經不曉得要修還是要換，也不知道還要等多久，對方的公司也沒打來慰問，「我還跟師父約好下午要去淨車求平安，結果人算不如天算。」

不過，男子也說，雖然前方的機車被連帶撞倒，還好有他的車輛緩衝，騎士受傷但沒有致命，「我的大白雖然出師未捷身先死，至少今天這場事故除了前面的摩托車騎士腳有受傷，無其他額外傷亡，算是不幸中的大幸了。」

文末，男子也不禁抱怨，酒駕到底何時要修法，現在酒駕事件層出不窮，導致無數家庭破碎，「酒駕的真的該死，到底什麼時候要修法？」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「只能安慰自己，花一次錢可以擁有(開)過兩部新車」、「人還好好的就是最大的幸福」、「我記得新車被撞你不要修，要求鑑定車價跟請對方買回會對你比較有利。可以問問看，因為新車沒有折舊率的問題」、「台灣每個人都恨酒駕！立委就是不修法」、「還好全家與騎士平安…。」

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