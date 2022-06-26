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台南水道博物館度發現百年煙囪耐火磚　補強火力發電史

▲迎接台南水道啟用1百年，文化局爬梳百年歷史，家住山上區的耆老吳朝全（右）帶來4塊耐火磚捐給水道博物館保存。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲迎接台南水道啟用1百年，文化局爬梳百年歷史，家住山上區的耆老吳朝全（右）帶來4塊耐火磚捐給水道博物館保存。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼日前發現百年馬桶後，台南山上花園水道博物館再度順利挖寶，獲得當年水道技工後人，贈送4塊當年煙囪使用的耐火磚，兩塊完整的耐火磚上還有「三石耐火煉瓦株式會社」及「Tobata」字樣，相當難得。

文化局指出，今年正進行煙囪歷史溯源，這幾塊耐火磚可以提供相關資訊，將一併彙整，希望能更完整水道豐富的歷史

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文化局長葉澤山指出，台南水道於1922年完工啟用，以獨步全台的二抽三送系統，將取自曾文溪的原水，經過淨化處理後，送到20公里以外的台南市提供民生使用，在當年電力系統還未普及時，都仰賴園區火力發電機運行產生電力來驅動；也因此，當年園區內也也擁有一座高達36.3公尺的煙囪排煙，這也是園區最顯著的地標。

▲迎接台南水道啟用1百年，文化局爬梳百年歷史，家住山上區的耆老吳朝全（右）帶來4塊耐火磚捐給水道博物館保存。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方訪談附近耆老表示，二戰期間，為避免遭到盟軍飛機轟炸，每次空襲警報時，都要派人在煙囪插上樹枝偽裝。1982年台南水道停止運作後，自來水公司考量安全因素，將煙囪拆除，目前僅剩下圓形的煙囪基座。

迎接台南水道啟用1百年，文化局爬梳百年歷史，日前家住山上區的耆老吳朝全帶來4塊耐火磚，表示他的父親當年是水道技術人員，他也全程目睹拆除過程，大煙囪拆除後，現場遺留了不少防火磚，準備清運丟棄；他覺得有紀念性，於是撿拾了幾塊回家保存，知道水道正在徵集這些古物，於是拿來給館方。

▲迎接台南水道啟用1百年，文化局爬梳百年歷史，家住山上區的耆老吳朝全（右）帶來4塊耐火磚捐給水道博物館保存。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市建材銀行專員侯成育指出，台灣在日治時期西方工業技術引進，工廠使用火力發電即須使用導熱性較差的耐火磚作為燃油發電機組使用。在台灣無生產情況下，為應對建設便由日本移入生產精良的建材，為建設所用。

其中創立於明治年間的三石煉瓦株式會社生產的耐火磚，在台灣眾多工場構造中都可見。但隨時代變遷而遭拆除，建材的保存還是有一定的歷史價值；至於TOBATA也是當時知名的耐火磚品牌。

▲迎接台南水道啟用1百年，文化局爬梳百年歷史，家住山上區的耆老吳朝全（右）帶來4塊耐火磚捐給水道博物館保存。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，今年是台南水道啟用1百年，煙囪調查研究也是重要項目，隨著越來越多的文物出現，將更有利於歷史背景的研究。

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