嘉義縣「縣長獎」頒獎典禮　高國中小247學生獲殊榮

▲嘉義縣公開表揚縣長獎學生 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府19日上午在府前廣場舉辦縣長獎頒獎典禮，表揚247獲獎學生，包括縣立高中2位、國中30位、國小199位、國私立高中職16位，縣長翁章梁逐一頒發獎狀並親筆簽名，預祝他們一帆風順，未來要記住拿到縣長獎的榮譽感，勇敢發光發熱。

「縣長獎的榮耀除了是學生在校學習成果的展現，更是父母及所有師長辛苦培育的成果！」翁章梁勉勵同學感恩惜福，也期許他們不只專注在學業，也要注重良好人格與態度的養成。

受到少子化影響，班級及學生人數逐年下降，110學年度國小畢業生僅個位數的就有56校，佔全縣121所國小的46%，其中茶山、十字、來吉國小今年沒有畢業生，社團、瑞里國小只有1位畢業生，雖人數少，但學生的學習及表現依舊亮眼。

嘉縣孩子能文能武，來自社團國小的王靖萱謙虛好學，待人和善，她感謝學校與老師六年來的教導栽培，希望有朝一日可以成為社會棟樑；新港國小的詹云馨擁有音樂才藝，從小二開始連續五年代表嘉義縣參加全國音樂比賽成績優異，希望將來成為一位音樂家；月眉國小的曾梓恩熱愛排球，參加第41屆華宗杯排球賽獲五年級男童組全國第五佳績，創下月眉國小近40年來的最佳成績。

教育處長李美華表示，疫情持續嚴峻，今以戶外辦理及分流進場方式頒獎，典禮簡單隆重，翁縣長將每一份祝福親自送交獲獎學生並合影留念，病毒雖隔開人們的距離但祝福不減，縣府藉公開表揚機會肯定囝仔的優秀表現，鼓勵他們多元發展。