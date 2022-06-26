爸熬夜1年教數學　小一童期末考才拿6分！氣哭喊辛苦都白費了

▲年輕老爸看到數學成績「6分」悲從中來。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

微博近日一則影片吸引網友關注，一名年輕爸爸天天幫孩子輔導數學，進行了一年，沒想到有天竟然因此難過得哭了，還被鏡頭記錄下來。原因是即便這麼努力，孩子最近一次的期末考數學才考6分，讓身為爸爸的他留下了無奈的眼淚。

綜合陸媒報導，河南鄭州一對年輕爸媽23日收到孩子期末考成績單，發現數學只考了6分，讓爸爸氣憤又無奈地流下眼淚。

媽媽錄下爸爸流淚的影片，表示老公過去一年天天幫一年級的孩子補習數學，天天輔導到半夜，以往孩子考試都有40、50分，或者80、90分，這次卻只有6分，才會讓爸爸接受不了，覺得辛苦了那麼久卻沒有回報，「確實有點傷心」。爸爸還氣得說，「不管了不管了，辛苦都白費了，讓他自生自滅吧」，不過爸爸頻頻拭淚的同時，身為媽媽的她看到這荒謬的一幕，仍躲在鏡頭後笑了。

▲頻頻拭淚的老爸自帶喜感，媽媽在鏡頭後笑了。（圖／翻攝微博）

網友紛紛搞笑留言，「會不會爸爸教的都是錯的」、「有沒有可能是孩子故意的」、「不錯，未來的進步空間更大了。」不過也有其他人表示，關鍵就在於爸爸「天天半夜輔導孩子」，但小孩是需要大量休息才會有好的精神狀態，才能拿出好表現的，「我女兒小時候壓力越大，腦子越無法思考，由著她發揮就沒問題。」