幾十萬人存款消失釀金融風暴　撈1760億幕後黑手轉國籍逃亡

▲河南新財富集團幕後老闆呂奕。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

河南自4月起，多家村鎮銀行出現「提現難」的問題，直至某些取款人被賦上禁止前往銀行領錢的「紅碼」，才讓已持續近2個月的取款風暴曝光，也讓部分銀行被河南新財富集團操控和利用的情形浮上檯面。據悉，新財富集團十多年持續套現400億人民幣（約1760億元新台幣），幕後的「影子老闆」早就更改國籍逃亡。

▲外傳呂奕在美國且早就轉換國籍為逃避刑責做準備。（圖／翻攝微博）

《環球網》報導，6月18日，河南省許昌市公安局發佈警情通報，「2022年4月19日，許昌市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司（下稱「河南新財富集團」）涉嫌重大犯罪立案偵查。現初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。」

經查，新財富集團的影子老闆呂某真名為呂奕，他背後的呂氏家族，最初主要從事家電流通生意，並在豫西南地區有一定的影響力。呂奕成立河南新財富集團後，透過旗下眾多的影子公司，先後參股大陸多家城商行、農商行和村鎮銀行。

呂奕及新財富集團操控或利用的銀行高達30家。有知情人士透露，「呂老闆除在開封擁有兩大家電市場萬寶商場和航天商場，還擁有蘭尉高速公路以及五星級酒店、賓館等。」

直至2022年4月18日，「多家村鎮銀行無法取款」的消息在網路傳開。多家銀行先後發出公告稱，因系統升級維護，網上銀行、手機銀行將暫停服務，引起部分儲戶恐慌，進而發現無法提領現金，也傳出呂奕為尋求高額貸款行賄多家銀行行長或副行長。

至於呂奕本人則被爆料人已經在美國，他在境外以「久安電視國際傳媒集團理事長」的頭銜活動。公開資訊顯示，該傳媒集團自稱是一家總部位於紐約、由理事會管理的非盈利新媒體。其官網顯示，呂弈的國籍為賽普勒斯。