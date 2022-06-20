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大陸 大陸焦點 特派現場

河南地表最高溫測得74.1度　陸多地用電負荷創新高

▲河南鄭州一間水上樂園內擠滿避暑人潮。（圖／CFP）

▲河南鄭州一間水上樂園內擠滿避暑人潮。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

河南自6月中旬起，多地測出最高溫達攝氏40度，全省92個測溫站的地表最高溫度陸續測出超過攝氏60度，其中，西峽站地表溫度更達到攝氏74.1度。由於大陸多地出現高溫天氣，加上社會持續恢復經濟運行等原因，包括西北電網、甘肅電網等用電負荷創歷史新高，華北電網則創入夏以來用電負荷新高。

▲大陸高溫天氣使多地用電負荷創新高。（圖／翻攝大陸國家電網）

▲工作人員在氣溫攝氏40度下檢修電力設備。（圖／翻攝大陸國家電網）

大陸國家電力調度控制中心數據顯示，6月以來，國家電網經營區域最大用電負荷超過8.44億千瓦，西北、華北等地區用電負荷增速較快，與去年同期最高用電負荷相比，增速分別達8.81%、3.21%。

大陸西北電網17日最大用電負荷達到1.1218億千瓦，華北、黃淮等地受持續性高溫天氣影響，局部地區氣溫超過攝氏40度。華北電網19日最大負荷達2.4901億千瓦，創入夏以來負荷新高。

河南則是部分地區測出地表溫度達攝氏70度的驚人高溫，許昌市還出現路面因過熱而斷裂隆起的情況，不少民眾在路上拿溫度計實測，體感溫度也達到攝氏50度上下的數據，河南電網負荷迅速攀升，單日最大增幅超700萬千瓦。

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