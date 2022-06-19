河南村鎮銀行非法吸金！防取錢苦主「被紅碼」　股東公司多人被捕

▲河南部分村鎮儲戶抗議無法領錢，健康碼轉紅 。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南4家村鎮銀行近日關閉線上服務，許多存戶無法取款，多人前往了解，到達河南後健康碼卻變紅，引起關注。河南省許昌市公安局昨（18）日發布，村鎮銀行的大股東─河南新財富集團涉嫌嚴重犯罪，警方已抓獲嫌疑人，查封凍結資產，要追贓挽損。

許昌市公安局6月18日傍晚發佈「警情通報」指，2022年4月19日，許昌市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。現初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

通報稱，該案涉嫌犯罪行為持續時間長、參與人員多、案情十分複雜。公安機關將進一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰，進一步加大追贓挽損力度，維護人民群眾合法權益並適時發佈案件偵辦階段性進展情況。

據《財新網》此前報導，河南省村鎮銀行存款人「取款難」問題始自今年4月18日，當地村鎮銀行關閉線上系統，導致存款人難以取款，出現問題的村鎮銀行背後的大股東均為河南許昌農商行。

報導指出，這背後牽扯許昌農商行高管腐敗和內外勾結，相關銀行和河南新財富集團合作，後者涉嫌非法吸收公眾存款。涉及出問題的河南村鎮銀行存款人共約41.3萬人。

5月中旬，當地銀保監部門曾出面安撫部分受害人，聲稱存款人的合法利益會受到法律保障，但之後不了了之。健康碼被轉紅碼事件連日來引發社會公憤後，鄭州市紀委監委17日宣布啟動調查問責。