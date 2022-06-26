新加坡宣布「從寮國進口電力」　電網橫跨東協4國

▲新加坡宣布將從寮國進口最高100百萬瓦（MW）再生能源電力。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

新加坡23日宣布，為了推動能源供應多元化，將從寮國進口最高100百萬瓦（MW）再生能源電力，並透過現有的電力網路，經由泰國、馬來西亞等國後，輸送到新加坡。新加坡能源市場管理局（EMA）表示，這個計畫不但是新加坡首次進口再生能源，也可視為實現「東協電網」（ASEAN Power Grid）的探路工程。

新加坡能源市場管理局（EMA）表示，這次從寮國購買的電力來自水力發電，也是新加坡第一次從進口再生能源，除了具有一定的歷史意義外，也代表著「寮國—泰國—馬來西亞—新加坡電力整合計畫」（LTMS-PIP）項目正式啟動，希望通過現有電力網路設備加強互聯能力，獲得可持續的安全能源供應。

EMA表示，LTMS-PIP項目可以視為「東協電網」（ASEAN Power Grid）的重要探路工程，除了有助於強化區域國家能源合作，提升東協低碳與再生能源發展，也是新加坡開發區域電網的試驗計畫，為未來2035年左右進口4百萬瓩（GW）的電力做準備。

據悉，新加坡缺乏太陽能以外的天然電力資源，目前全國約95％電力依賴天然氣進口，直到近年積極發展各種再生能源，推動能源供應轉型與多元化，若2035年進口電力達到預期目標，屆時預計可以供應新加坡總能源需求約30％，同時降低發電業的碳排放，緩解氣候變化。

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