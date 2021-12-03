「中老鐵路」全線開通　昆明至永珍當日可抵達

▲中老鐵路試乘體驗活動當天 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

連接大陸雲南昆明和寮國永珍的「中老鐵路」今（3）日正式開通，這是「一帶一路」倡議提出後，首條以中方為主投資建設、全線採用及使用中國技術標準、設備，並與中國鐵路網直接聯通的國際鐵路，是中國和寮國（大陸譯為「老撾」）的友誼標誌性工程。鐵路正式運營後，從昆明至西雙版納景洪僅需3個多小時，至寮國永珍當日通達。

據《澎湃新聞》報導，中老鐵路線路全長1035公里，線路北起中國西南地區的昆明市，向南經玉溪市、普洱市、西雙版納自治州，過中國磨憨鐵路口岸和寮國磨丁鐵路口岸，進入寮國北部地區，繼續向南經琅南塔省、烏多姆賽省、琅勃拉邦省、永珍省，到達寮國首都永珍市。

報導指出，中老鐵路建設過程中，帶動寮國當地就業11萬人次，幫助寮國修建公路水渠近2000公里，購買當地材料和物資超過51億元人民幣。

▲中老鐵路玉溪元江 。（圖／視覺中國）

該鐵路開通初期，寮國段由老中鐵路公司委託中國鐵路昆明局集團公司運營維護，中老雙方鐵路部門制定了疫情防控條件下的列車開行方案，在昆明至永珍南間，每日開行跨境貨物列車2對；在永珍至磨丁、昆明至磨憨間，開行點對點動車組旅客列車。

中國及寮國雙方將根據疫情防控情況和客貨運量需求變化，動態調整客貨列車開行方案。中老鐵路開通運營後，昆明至磨憨最快5小時20分可達，磨丁至永珍最快3時20分可達，加上口岸通關時間，旅客從昆明至永珍最快10小時左右可達。

▲中老鐵路新平隧道內的建設工程 。（圖／視覺中國）

中老鐵路的建造過程中，因要翻越磨盤山、哀牢山、無量山「三山」，跨過元江、阿墨江、把邊江、瀾滄江「四水」，導致鐵路的橋隧比極高，中國大陸國內段達87%、寮國段達62.7%。建設者們感慨，「中老鐵路不是鋪出來的，而是挖出來、架出來的」。

位於雲南元江縣與墨江縣交界處的安定隧道，全長17.5公里，是中老鐵路第一長隧。當列車從隧道呼嘯而過時，乘客不會想到，短短的數分鐘卻花費了建設者們4年多的時間。

中鐵十九局玉磨鐵路項目經理王海峰介紹，安定隧道穿越20條斷層，建設者在施工中遇到了有害氣體、軟岩、高地應力、高地熱等十分罕見的建設難度與工程風險，「其中一段岩體極易破碎，像在沙袋中挖隧道一樣，只有採用注漿加固才能保證隧道穩定。」最終，由施工人員從進口和出口兩個方向同時施工，並於2020年11月28日成功實現隧道順利貫通。

此次中老鐵路開通帶動兩國更加密切的合作，雲南省社會科學院副院長、研究員陳利君認為，「中老鐵路開通具有戰略、政治、經濟、社會文化等多方面時代價值，其作為重要基礎設施連接中國與寮國乃至東盟，有利於擴大『一帶一路』倡議在東南亞的影響力，促進雙方經濟合作，推動構建中老命運共同體」。