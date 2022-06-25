你家也在這嗎？　全國有136萬人設籍中山路、中正路、中華路

記者陳家祥／台北報導

地址紀錄民眾的生活所在地，與日常生活深深結合。根據內政部統計分析，全國設籍人口數前3大路名依序為中山路、中正路及中華路，設籍在此3大路名的人口數計有136.3萬人，占總人口數的 5.8%，等於每 20人即有1人設籍於此3大路段，依序為中山路 58.5 萬人、中正路50.9萬人、中華路26.9萬人。

內政部指出，地址為一串文字之結合，廣泛被使用於位置之描述，舉凡信件聯繫、包裹遞送、商業經營或是觀光旅遊等日常生活活動，均須透過「地址」方能達到交流目的，顯示地址與民眾的日常生活密不可分。

內政部說明，本分析運用「戶役政資訊系統」村里門牌1及戶籍資料，呈現全國門牌地址的態樣，並找出設籍人口數前10大路地名，依序為中山、中正、中華、文化、復興、忠孝、民生、中興、民族及民權，合計264.4萬人，占總人口數11.27%。

其中，中山路有58.5萬人（占2.49%）、中正路有50.9萬人（占2.17%）、中華路有26.9萬人（占1.15%）設籍。進一步分析，各縣市設籍人口數第一大路名，以中山路囊括8縣市最多，中正路囊括4縣市次之，中華路囊括3縣市再次之。

另外，全國設籍人口數前10大地名依序為竹子脚、港口、新吉、柳子林、安定、新庄、中庄、後庄、大槺榔及大社，合計6.5萬人，占總人口數的0.28%，其中竹子脚有9000人（占0.04%）設籍，港口、新吉與柳子林者亦各有7000人（各占0.03%）設籍。