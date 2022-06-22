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地方消防人力擴編未符預期　監察院要求內政部檢討改進

▲▼花蓮、南投警消均組成救援隊循登山路線搜尋。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

▲地方消防人力擴編未符預期，監察院要求內政部檢討改進。（資料照／花蓮縣消防局提供）

記者林銘翰／台北報導

監察委員浦忠成等人22日指出，內政部消防署研訂「充實消防人力推動計畫」，隨後在2018年6月函請地方政府，逐年擴編消防機關員額，但是實施情形尚未符合進度，而且港務消防隊人力來源未有效規劃、配置未盡合宜，以及消防署組織條例修正延宕多年。

監察院上午透過新聞稿說明，監察院內政及族群委員會審查通過監察委員浦忠成、葉大華、林文程及張菊芳所提的調查報告，要求內政部檢討改進，並且協助、督促地方政府及所屬消防署檢討改進。

監委表示，地方政府消防機關編制員額，因受限地方財政拮据等因素，無法即時配合擴編，造成所屬消防人力不足，導致重大災害發生時，造成民眾生命財產重大傷亡。

監委說，內政部訂定「充實消防人力推動計畫」，辦理期程為2018年至2028年間，以辦理一般性補助款考核計算時，列為「中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核」方式，鼓勵地方政府每年至少增補600名基層消防人力為目標。

監委調查發現，截至2021年底，雖然地方政府消防人力已有增加，尚有增補人力結果不如設定進度，預算／編制員額比達90%以上機關已經有11個地方政府，而且已滿編的5個地方政府中，只有台中市及新竹市已經規劃辦理擴增編制員額。

監委也說，台南、彰化、南投等3個縣市政府，第一線消防員額懸缺多時未予遴補，沒有充分運用預算員額等狀況，都有待內政部督促、協助地方政府積極改善，以達計畫的預定目標。

調查報告提及，消防署所屬部分港務消防隊，存在預／編制員額比率偏低問題，4港務消防隊計設有16分隊，2021年10月每日可執勤外勤人力未達5人者，就有11個分隊，占比達68.75﹪，不符合出勤人力標準情形。

調查報告指出，港務消防隊組織通則所定的各港務消防隊編制員額，從2003年起已無法鍥合港務消防人力配置所需，造成高雄港務消防隊長期運用其他港務消防隊預算人力，以因應業務增長需求。

調查報告說，消防署無視港務消防隊人力不足的窘境，持續以業務歷練為名，調用港務消防人力到署支援，內政部應該配合行政院組織改造作業，儘速推動完成內政部消防署組織條例的修正工作，以免長期不合理的現象持續存在。

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