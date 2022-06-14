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惹火外送員！訂單少2字「打在備註」　小心被黑單：慢慢等吧

▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲外送員接單後，才看到客人備註要求送上5樓。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

網搜小組／鄺郁庭報導

什麼樣的訂單，讓外送員寧願被處分停止派單一段時間，也要選擇棄單？有外送員就在「外送員的奇聞怪事」表示，顧客設地址如果沒有寫清楚樓層，還刻意加在訂單備註，要麻煩外送員送到幾樓，會讓他們像被騙，感覺真的很差。貼文釣出外送員點頭如搗蒜，直呼這是心中地雷單之一。

這位外送員貼出截圖，只見他收到一個「無接觸送餐」的訂單，要送的地址並未顯示樓層，但顧客卻在備註中寫下，「可以麻煩送上來五樓嗎？」說自己「隔離中」，還請求「拜託送一下，不敢下去」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲原PO的貼文，讓一票外送員超有共鳴。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

但跳出訂單時，外送員只會看到顧客地址，要接單後才能看到備註，所以看到這個要求後，原PO馬上以「消費者問題-錯誤的地址／定位錯誤」為由，請客服幫忙轉單。

外送員也在文中直呼，「你不敢下去，我也不敢上去。我介意的不是隔離也不是上樓，而是被騙爬5樓。您就慢慢等吧！」因為要求轉單，他還因此被暫停派單30分鐘，還好當時已經是尾單，他就索性少賺這一單，直接回家休息了。

看到貼文後，超多外送員也有感，「好好寫在住址很難嗎」、「如果有打在地址裡的，樓梯我都願意爬，但就是不爽被騙的感覺，而且會藏在備註裡的，幾乎都是慣犯。」甚至有人表示，「真的很討厭被備註陰的感覺，遇到這種我是都把地址、姓名記下，列入黑名單。」

外送員們強調，其實顧客把樓層打清楚也沒關係，大家會自己斟酌要不要跑這一單，願意送上樓的就會接；但如果客人是將送上樓的要求打在備註裡，會讓外送員有被半強迫的感覺，「不是不能爬樓梯，是被騙的感覺很差」、「外送員要不要上樓是自己決定，不是取餐後強迫上樓。」

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