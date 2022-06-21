5萬陸客「假健檢」非法來台！3醫院捲入　台北秀傳董座200萬交保

記者劉昌松、張君豪／台北報導

檢調機關與移民署偵辦中山醫院涉嫌和旅行業者共謀，以假健檢或假醫美模式，掩護陸籍人士申請來台，經專案小組持續蒐證，赫然發現台北秀傳醫院、新店耕莘醫院也疑涉相關不法，多年來疑有5萬人次非法入境，台北地檢署20日指揮調查局、移民署等單位，展開第3波搜索約談後，台北秀傳董事長陳忠雄被諭令200萬元交保。

▲台北秀傳醫院董事長陳忠雄涉助陸客以假健檢名義申請來台，被檢察官諭令200萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

根據內政部規定，大陸地區人民申請來台健康檢查、醫學美容，需檢附相關收據證明，醫學中心醫療收據不得低於2萬元、非醫學中心則不得低於1萬5000元，但專案小組懷疑，近年來有數以萬計的原本無法來台的大陸人士，以健檢或醫美名義入境後，實際上可能是從事探親、旅遊、甚至賣淫等行為。

而中山醫院前、後任院長李偉政、謝士明等人，涉嫌從2016年開始，與旅行業者合作，開出假的健檢、醫美收據掩護大陸人士入境，涉嫌違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》及《刑法》偽造文書等罪嫌，檢察官指揮調查局與移民署，在2021年11月、12月分2波搜索約談後，李、謝2人各以200萬元交保候傳。

專案小組持續比對相關入境資料，發現台北秀傳醫院和新店耕莘醫院，也疑似各自與旅行業者勾結，開立不實健檢收據，讓大陸人士得以合法掩護來台從事不法，幾年下來，多家醫院與旅行業者可能以此方式，掩護5萬人次的陸客以假名義申請來台獲准，辦案人員為此展開第3波偵辦行動，在20日兵分多路搜索相關處所，並約談台北秀傳董事長陳忠雄等多人到案，除陳忠雄被檢察官諭令200萬交保外，台北秀傳健檢中心主任周秀青8萬元交保，全案正擴大偵辦中。