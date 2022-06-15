移工「叫不到雞」精蟲上腦　尾隨女子回家襲胸強吻下場曝

▲高雄一名泰籍移工企圖性侵女子遭訴。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名沙姓泰籍移工今年2月間和友人聚餐喝酒後，一時「性」起，原本想買春沒成功，竟尾隨一名女子小麗（化名）回到她家中，趁機襲胸、強吻小麗，小麗嚇得花容失色，呼叫求助，所幸小麗父親聽到叫聲，及時趕到，沙男才倉皇逃逸，小麗事後報警，警方火速逮捕沙男移送，檢方今（15）日偵結，依加重強制性交罪嫌將他起訴。

檢方指出，沙男是泰籍移工，今年2月11日晚間9點多他到小港區拜訪友人，喝酒聊天，酒過三巡後，沙男一時「性」起想找性工作者發洩一下，於是先跑到超商買了保險套，但卻因故「叫不到雞」，悻悻然回到朋友的宿舍。

這時，沙男記得住在宿舍旁公寓的小麗長得相當不錯，一看小麗家正好沒關，竟直接摸進小麗家，找了半天沒發現小麗，還差點被小麗爸爸看到，沙男趕緊逃出，但仍不死心的在附近徘徊。

到了晚上10點多，沙男發現小麗正好要回家，於是上前搭訕，先佯稱要借充電線，但小麗推說「沒有」，還警告沙男不可以進門，沙男答應後，竟趁小麗開門之際，強推開門跟進小麗家，並馬上熊抱、襲胸、強吻小麗，嚇得小麗放聲大叫，小麗爸爸聽到呼救聲，趕緊衝下樓，沙男見事跡敗露，倉皇逃離現場。

驚魂未定的小麗立刻報警，警方也很快逮到沙男，警詢時他辯稱當時喝了酒，所以忘記做了什麼事，警方在訊後依強制性交罪嫌將沙男移送，檢方偵查後認定沙男犯罪事實明確，今日偵結依法對他提起公訴。