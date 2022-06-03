攝影師拍寫真揉乳5秒…噁問「怎麼那麼小」！未成年女模怒告

▲江男拍攝時假借調整衣物觸碰未成年女模胸部長達5秒，因此遭報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名江姓攝影師遭未成年女模控訴，拍攝寫真時竟假借測光、調整衣物名義，在未獲得同意下，徒手抓捏乳房、乳頭等私處逾5秒，甚至還噁問「胸部怎麼那麼小」、「有沒有被男生摸過」，氣得女模事後提出告訴。台北地院一審判江男無罪，但案件經檢方上訴至高院後出現逆轉，法官認定江男性騷擾事證明確，依性騷擾防治法判處5月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，江姓攝影師於109年5月17日透過LINE邀約女模進行「單對單」拍攝寫真工作，女模應允後於翌日下午4時與江男碰面；江將女模帶往旅店房內後，先要求其換上性感衣物，隨後又以需要測試光線、姿勢、機器為由，要求女模逐漸褪去身上衣物，進而拍下幾乎全裸、足以引起他人性慾之猥褻照片。甚至拍攝過程中，江還在未經女模同意下，假借調整衣物為由，徒手抓捏女模乳房長達5秒，並噁問「你胸部怎麼那麼小」、「有沒有被男生摸過」，同時持續用雙手揉摸乳頭，還發出「嗯嗯嗯」的猥褻聲，女模不甘受辱，事後報警處理。

針對女模指控，江男否認犯行，辯稱在拍第一套服裝時，女模就已經被觸碰胸部，若當時不願意，為何後續還繼續拍攝、甚至拍下裸體照片？江男指出，當天拍攝工作結束後，女模也未直接回家，還與他一起吃飯，並在天橋上合影，甚至回到家後還傳訊向他道謝，一周後2人也還繼續合作拍攝，期間都未有任何異狀；女模事後還傳訊給江男，要求將拍攝作品傳給她，希望藉此衝高IG人氣，顯見並未有強拍裸照情形。江男質疑，女模是在5月24日首次與他合作拍攝，但卻直到6月4日才報警提告，中間隔了10天，動機為何令人匪夷所思。

台北地院一審時採信江男說法，判其無罪，案經檢察官上訴，高院法官則認為，女模案發時並未成年、涉世未深，原本不知江男行為逾矩，直到向其他拍攝對象探詢，才知自己遭猥褻，因此10天後才報警，並未悖於常情。二審法官認為，即便女模同意拍攝，也不代表攝影師就能隨意觸碰、揉捏胸部，江男行為已經明顯觸法，依性騷擾防治法判處5月徒刑，得易科罰金。