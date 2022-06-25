抗疫輕旅行業者推健康方案　讓民眾疫情中「輕鬆一夏」

▲花蓮秧悦美地度假酒店 。（圖／秧悦美地度假酒店提供，下同)

記者陳崑福／花蓮報導

新冠疫情未息，暑假將到，全台唯一以有機香草為主題的花蓮秧悦美地度假酒店推出「悦住悦健康」活動，凡透過官網、OTA平台及電話訂房之貴賓即可獲得雙人「園遊券」乙張，免費兌換健康口味冰淇淋及香草爆米花；另報名參加親子同樂知性「親子星空課程」、「生態賞蛙課程」，還有機會獲得「泰迪熊主題親子花園套房」住宿券乙張。

▲▼酒店內有機香草園、綠映盎然；台北陽明山來的牛群，有白鷺鷥陪伴。

受疫情影響，讓人產生恐慌，此時可以走入大自然，放鬆身心，吸收正能量，強化免疫力；秧悦美地度假酒店有君達集團用心栽植的30年的有機環境，綠意盎然充滿了香草芬芳，空氣清新，適合旅遊走，調劑身心，消除恐慌。

▲▼謝宜芳營養師的抗老養生美顏食譜。

該酒店有鑑於此，兼迎接暑假到來，推出「悦住悦健康」活動，凡透過官網、OTA平台及電話訂房之貴賓即可獲得雙人「園遊券」乙張，免費兌換健康口味冰淇淋及香草爆米花；另享有「精品文創啤酒買二送一」優惠活動。續住加值贈送，秧悦香草健康果汁。

另有免費館內活動：每週一、三、五、日早上有「芳療健康伸展」課程；每週二、四、六有「茶坊香草茶」課程，陪您一起健康伸展、沉靜身心。(活動採預約制，名額有限)。

親子同樂知性方面有「親子星空課程」、「生態賞蛙課程」，於課程後可參加「青蛙王子選拔」，將拍到的青蛙照片或手繪圖片上傳至粉專留言處，就有機會獲得「泰迪熊主題親子花園套房」住宿券乙張。

而參加「親子星空課程」者可享星空特調飲品乙杯，同時將看見的星光美照或繪圖上傳至粉專留言處，一樣有機會獲得「泰迪熊主題親子花園套房」住宿券乙張；另有館內SPA歡樂時光及購物優惠、滿額抽獎及加碼歡樂送，可上活動網址https://bit.ly/3MudeAb