網紅移工在台仲介賣淫...爽開賓士囂張曬孕妻　移民署驅逐出境

記者葉國吏、林冠吟／綜合報導

一名印尼籍網紅移工Faisal Soh（中文名蘇世榮），被爆犯下仲介賣淫等罪，經過審判後仍繼續在台灣過著奢華生活，更經常在臉書上曬出和孕妻甜蜜出遊等照片，對此他在臉書發文回應「我和我的妻子都很好」、「謝謝台灣」，引發網友批判。不過根據最新消息指出，移民署24日向台北地檢確認蘇男已將罰金繳清後，便立即將蘇男驅逐出境，而蘇男也在25日上午9時許離境。

▲移民署確認蘇男已在24日繳交111萬元罰金後，也立即在25日上午將蘇男驅逐出境。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh （小鬼））



印尼籍網紅移工蘇世榮在台曾涉及圖利容留性交罪，他在案件審理期間坦承，每月領約6萬元月薪，扣除房租2萬7000元及租車3000元，每月實際領到報酬為3萬3000元。經法官審理，發現以蘇世榮供稱的每月所得3萬3000元，累計2年半共得99萬元，宣告沒收犯罪所得，並在民國109年判其4個月有期徒刑，得易科罰金，判蘇男須繳交111萬元罰金。另外，蘇世榮更早之前還曾違反銀行法，遭判刑1年6個月。

▲蘇男在臉書上曬出一連串和孕妻曬恩愛的照片。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh （小鬼））



而蘇世榮遭判刑之後，仍在台灣過著吃香喝辣的日子，從臉書可以看到，他經常曬出和孕妻一起出遊的照片，看起來感情相當甜蜜，不僅輕輕撫摸妻子的孕肚，還會餵食對方，2人時常曬恩愛。除了感情生活之外，也能發現他平時用的物品也相當高級，常常曬出開賓士、騎重機的照片。

對此Faisal Soh前日（23日）在臉書發文「我和我的妻子都很好。」他表示所有的事情都已經在經過審判後結束、也已經服刑結束。Faisal Soh表示，台灣所經歷的事情讓他成長、間接教會他很多事情，強調「我從來沒有掩蓋過我的壞事。這就是我。」最後也謝謝台灣，也謝謝所有支持他的粉絲。

不過稍早移民署向台北地檢署確認，蘇男是否有罰金尚未繳交部分，確認蘇男已在24日繳清111萬元罰金後，也立即在25日上午9時15分對蘇男執行出境任務，將蘇男驅逐出境。

移民署也對此強調，外來人士在臺均需遵守相關法令規定，若有不法，治安機關將依法究處，嚴懲不貸。