撞路邊停車再衝路樹「重機斷成兩截」　與車友出遊...IG網紅慘死

▲苗栗市經國路發生重型機車先撞其他機車再撞路樹，斷成兩截，騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市經國路模型飛機場路段，今天中午發生大型重機車禍意外，一部高速行駛中的大型重機撞擊暫停於路邊的普通重機車，然後又衝撞行道樹的車禍，大型重機騎士送醫後宣告不治，普通重機騎士也受傷。事故原因警方調查中。

轄區苗栗警方11時30分許接獲報案，經國路模型飛機飛行場附近發生大型重機車禍意外，有2名傷患待救，其中一名傷勢嚴重陷入昏迷，救護車到達迅速將傷者送到附近的部立苗栗醫院。

據現場民眾表示，來自竹北的19歲劉姓普通重機騎士，事發當時正在路邊等候其他車友，突然一部大重機高速衝撞過來，閻姓重機騎士連人帶車又撞到路旁大樹，車身斷成兩截，騎士當場失去生命跡象，緊急送醫搶救後還是傷重不治，普通重機騎士酒測值為0，大重機騎士有待抽血檢驗，劉姓騎士送醫後無生命危險。

警方初步調查，23歲閻姓大重機騎士與一群來自桃園的重機車友，假日到苗栗遊玩，接近中午時，行經事故路段和一輛停放在路肩的普通機車發生碰撞，由於現場沒有監視器，肇事原因和責任歸屬，仍有待警方進一步調查中。

▲▼苗栗市經國路發生重型機車先撞其他機車再撞路樹，斷成兩截，騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）