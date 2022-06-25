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穿越30餘年跨海尋親　永康警海底撈針終讓尋親空中連線

▲失散30多年堂兄弟寫信來台跨海尋親，永康分局僅憑藉一紙尋親書拼湊瑣碎線索，讓相隔數十年兩家人順利在空中相認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲失散30多年堂兄弟寫信來台跨海尋親，永康分局僅憑藉一紙尋親書拼湊瑣碎線索，讓相隔數十年兩家人順利在空中相認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

失散30多年堂兄弟寫信來台跨海尋親，永康分局僅憑藉一紙尋親書拼湊瑣碎線索，克服疫情及時空限制，透過通話讓時隔數十年兩家人順利相認，讓尋親人感動萬分，銘記於心。

▲失散30多年堂兄弟寫信來台跨海尋親，永康分局僅憑藉一紙尋親書拼湊瑣碎線索，讓相隔數十年兩家人順利在空中相認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年6月初，永康分局收到1份來自對岸安徽省的國際包裹，內裝有一封尋親書，希望永康分局能為他找尋失散多年的堂弟一家人，信中提到原本堂弟堂妹一家人年幼時仍有時會追隨伯父返鄉探親，家人間也在當時建立深厚情感，可惜1999年伯父因故病逝台南，兩家人也因此失去聯繫，轉眼30餘年過去了，尋親人年近七旬自覺時日不多，對於親人的思念與日俱增，心中唯一感慨就是這麼多年無從知曉親人是否安好，因此撰寫跨海尋親信，懇求永康分局協助找到失聯親友。

▲失散30多年堂兄弟寫信來台跨海尋親，永康分局僅憑藉一紙尋親書拼湊瑣碎線索，讓相隔數十年兩家人順利在空中相認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局永康派出所員警林忠毅，循著信件上瑣碎訊息，前往實地及永康區建國里長鍾國寶服務處訪查，才知道原記載處所早在已改建成大型停車場，原住戶已各自搬離，即便如此員警林忠毅仍未放棄，透過警用系統交叉比對歷史資料，過濾上千筆資料確認身分後，尋求台東縣政府警察局協助，成功聯繫上尋親對象親屬，並輾轉得知被尋找的當事人已離世，為了克服疫情及時空限制，永康派出所員警林忠毅透過三方通話方式，讓跨海尋親空中連線，成功完成使命，對於警方的熱心積極協助，尋親人所屬親屬既感動又感激，並表示這分大恩大德永遠銘記。

▲失散30多年堂兄弟寫信來台跨海尋親，永康分局僅憑藉一紙尋親書拼湊瑣碎線索，讓相隔數十年兩家人順利在空中相認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民表示，感謝員警同仁積極協助民眾找到失聯親屬，尤其是跨海尋親絕非易事，並突破重重關卡及疫請的考驗，利用科技跨越時空，一解尋親人思親之苦，充分展現警察專業及熱情。

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