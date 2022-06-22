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永康警落實交通三Ｅ政策　建構安全友善的環境

▲永康分局副分局長朱恩銳率交通組組長葉敏旭、復興所所長陳榮坤及交通安全宣導團團長蕭于惇等人，拜會中華里里長林義泰，並一同對沿線商店與住家進行交通教育宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局副分局長朱恩銳率交通組組長葉敏旭、復興所所長陳榮坤及交通安全宣導團團長蕭于惇等人，拜會中華里里長林義泰，並一同對沿線商店與住家進行交通教育宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區小東路沿線商家林立車水馬龍，常有民眾購物或住戶車輛停於騎樓地與人行道，更因小東路周邊尚無足夠停車格位，導致民眾因圖方便，以致機車佔滿讓行人無法通行之窘境，而頻遭檢舉與警方告發取締等情事。

相關道路商家紛紛請託民代陳情，為解決此問題，永康警方積極與當地里長、商家溝通說明，並協調市府相關單位朝三管齊下「三E政策」因應，以建構更好且友善之重要道路環境。

▲永康分局副分局長朱恩銳率交通組組長葉敏旭、復興所所長陳榮坤及交通安全宣導團團長蕭于惇等人，拜會中華里里長林義泰，並一同對沿線商店與住家進行交通教育宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局副分局長朱恩銳率交通組組長葉敏旭、復興所所長陳榮坤及交通安全宣導團團長蕭于惇等，21日下午由拜會中華里里長林義泰，並一同對沿線商店與住家，進行交通教育宣導，統一遵守秩序觀念，追求還給行人路權與安全的交通秩序為目標，雖透過宣導行動雖稍有成效，但要達到維持成效將於日後持續與里長、社區、店家共同宣導，並透過更良善的道路交通工程，來營造更優質的環境。

▲永康分局副分局長朱恩銳率交通組組長葉敏旭、復興所所長陳榮坤及交通安全宣導團團長蕭于惇等人，拜會中華里里長林義泰，並一同對沿線商店與住家進行交通教育宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周邊民眾與居民普遍認知，騎樓地應是屬於自家的，不知不能停車佔用，而習於僥倖或臨停習慣，所以改變民眾過去習慣亦是相當重要課題，除積極宣導與取締因應來改變民眾習慣外，更需要同步改善道路停車設計與工程甚為重要。

▲永康分局副分局長朱恩銳率交通組組長葉敏旭、復興所所長陳榮坤及交通安全宣導團團長蕭于惇等人，拜會中華里里長林義泰，並一同對沿線商店與住家進行交通教育宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警有鑑於此，亦主動分析小東路交通事故發生原因，亦與停於紅、黃線上之違規停車尚屬關聯，不能因圖一時方便造成用路之安全的傷害，忽視造成個人得不償失之危機事件產生，再者也期盼商家能讓消費人潮友善進入，以達到地區繁榮的刺激需求與平衡，才能達到三贏局面。

▲永康分局副分局長朱恩銳率交通組組長葉敏旭、復興所所長陳榮坤及交通安全宣導團團長蕭于惇等人，拜會中華里里長林義泰，並一同對沿線商店與住家進行交通教育宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而『交通工程』部份，小東路路段前有多位民代特為重視，並曾提出停車格位不足、違規停車、騎樓障礙物及人行道合理使用等問題，相關市府單位已積極協處，如「交通局：協助停車格之增設」、「工務局：固定障礙物之認定與拆除」及「永康區公所：騎樓地合理使用」，並將民代反應重議題，與各機關單位研商解決之道，讓我們的環境安全無虞，交通空間方便友善，如此社會才會更加進步，民眾才有更好的交通安全情境。

▲永康分局副分局長朱恩銳率交通組組長葉敏旭、復興所所長陳榮坤及交通安全宣導團團長蕭于惇等人，拜會中華里里長林義泰，並一同對沿線商店與住家進行交通教育宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民表示，未來城市要更好進步，需從民眾的守法與重視交通安全習性開始，若貪圖己便而忽略提供消費需求，不但會阻礙經濟刺激，更會造就地區沒落與轉移取代，再者當前違規停車不但容易造成用路人的不便，更會被製單開罰，如遇因牽連的車禍事件，更需要承擔相關責任與賠償，希望民眾一同建造交通無障礙，優質良善的安全環境。

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永康交通三Ｅ安全友善

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