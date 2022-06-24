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元大銀行10分鐘助警阻2詐　永康警長親表揚！

▲永康警分局長甘炎民、偵查隊隊長陳勇志及復興派出所所長陳榮坤，23日代表分局前往元大銀行頒發感謝狀及獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康警分局長甘炎民、偵查隊隊長陳勇志及復興派出所所長陳榮坤，23日代表分局前往元大銀行頒發感謝狀及獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康有2名男子，日前加入股票投資群組，22日分別進入元大商業銀行永康分行欲匯款132萬元及6萬元，所幸行員主動關懷詢問，短短10分鐘內成功攔阻2起詐騙案。

目前正逢疫情嚴峻時期，全球股市起伏動盪，詐騙歹徒利用民眾短期快速致富心理，透過社交軟體散布「保證獲利」及「投資翻倍」等不實訊息，誘使民眾加入股市投資群組，趁機訛詐辛苦錢財。

永康區一名男子，日前手機收到一則投資理財簡訊，並加入一名Line「林靜怡」為好友，對方邀請男子加入一個「金股領航內部群C」股票投資群組，內有50多名成員熱烈討論股市資訊，話題多以「這兩天很噴」及「昨天漲，今天也漲」等誇式言語鼓吹購股，男子一時興起投資念頭，希望跟隨大家一起投資賺大錢，便依對方指示加入一則偽股市投資平台APP操控股票買賣，從6月初迄今已陸續投資匯款新台幣55萬元。

男子投資至今皆未曾出金，因看到APP「帳上」獲利不錯，打算再加碼匯款購股，此時「林靜怡」便以「集保帳戶用於避稅」為由，要求男子遇行員詢問資金用途時，以「轉貨款」回應行員即可，男子不疑有詐，22日至元大商業銀行永康分行欲臨櫃匯款新台幣132萬元至對方指定之「個人戶」時，行員主動關懷提問，察覺有異並報案，轄區復興派出所員警到場查詢瞭解後，查詢得知該「個人戶」已遭通報警示多次。

▲永康警分局長甘炎民、偵查隊隊長陳勇志及復興派出所所長陳榮坤，23日代表分局前往元大銀行頒發感謝狀及獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此時，恰巧隔壁櫃檯另一名男子也遭歹徒以相同詐騙手法，被要求匯款新台幣6萬元至指定之「個人戶」，員警便以網路相似之投資詐騙案例，同時向這2名被害男子說明此為典型的「假投資股票」之詐騙手法，並提醒他們投資股市應循正當管道，找合法的股市公司進行投資，另提示常態資金投入應為「公司戶」而非「個人戶」，此時，他們才驚覺已遭詐騙，除了相互安慰及分享自己遭騙過程外，並當場向員警及行員表達感謝之意。

▲永康警分局長甘炎民、偵查隊隊長陳勇志及復興派出所所長陳榮坤，23日代表分局前往元大銀行頒發感謝狀及獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局表示，轄區金融機構及超商夥伴於今年1月迄今已成功攔阻詐騙125件，阻詐金額高達4112萬餘元，攔阻成效相當良好，對於轄內攔阻詐騙有功之行員及店員，分局亦會即時前往頒獎表揚致謝。

▲永康警分局長甘炎民、偵查隊隊長陳勇志及復興派出所所長陳榮坤，23日代表分局前往元大銀行頒發感謝狀及獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警分局長甘炎民、偵查隊隊長陳勇志及復興派出所所長陳榮坤，23日代表分局前往頒發感謝狀及獎勵金，除向攔阻有功行員們表達感謝之外，另對於現今最新詐騙手法加強防詐宣導，以期達到全面防堵詐騙案件發生。

永康分局長甘炎民呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，切勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，遇有任何疑問，可撥打110報案或165反詐騙專線即時查證。

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