桃市+4020！再開社區疫苗接種站　鄭文燦：籲請民眾踴躍施打

▲桃園市長鄭文燦今（24）日主持疫情記者會時表示，桃園今新增4,020例本土個案，今起將有高端、BNT疫苗接種，籲請市民踴躍接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今天公布，桃園市新增4,020例本土確診個案，市長鄭文燦表示，今天新增比昨天略有下降趨勢，目前累積41萬3,651例，盛行率占人口比18.28%，今（24）與25日將接種BNT、高端疫苗，籲請符合資市民踴躍接種疫苗。

因應中央流行疫情指揮中心宣布放寬暫停探病限制，市府衛生局長王文彥解釋，即日起將開放醫院、長照機構探病探視，生活無法自理者陪病人數上限調高為2人，但陪病者公費篩檢僅限1名，條件須為接種完成疫苗追加劑。

鄭文燦指出，目前疫情雖然收斂中，仍將設法減少重症死亡案例，須在後端的醫療工作上持續加強照顧。市府預計在6月27日、29日開設社區疫苗接種站，提供莫德納、BNT、高端疫苗接種；長者部分，前3劑無論施打何種品牌疫苗，第4劑都可選擇莫德納、BNT或高端疫苗。

此外，桃園市195所國小已於23日起開始執行莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑入校接種，市府教育局長林明裕說，全市600所公私立幼兒園符合資格且滿5歲兒童也會納入鄰近國小接種，下週是接種高峰期，預計7月5日前全數完成接種。

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