電價調漲怎麼辦？　綠委掛保證「用民進黨官員的薪水補」

▲電價將要調漲引發各界關注。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

電價調漲引發關注，經濟部將於27日召開電價費率審議會定案。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今（24）日翻出民進黨立委吳秉叡曾表態「讚（贊）成」，若2025年電價比2016年平均電價貴，那就用民進黨官員和立委的薪水來補。

「吳秉叡出來繳電費！漲電價要民進黨付錢！」王鴻薇今天在臉書發文表示，電價審議委員會即將在下周登場，經濟部長王美花表示，由於國際能源價格高漲，國內電價有不得不漲的壓力，下周一將討論數個漲價方案，「換言之這次電價漲定了！」

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王鴻薇指出，有網友翻出立委吳秉叡六年前，幫民進黨政府掛保證，他說2025年平均電價，只要比2016年還高，「民進黨政府官員、立委薪水就拿來補人民電費」。

▲吳秉叡過去曾「讚成」用民進黨官員立委薪水來補電費。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

王鴻薇說，在此呼籲吳秉叡出來面對！看民進黨要不要設立窗口來接收全台民眾的電費單？還是通通都寄給吳秉叡辦公室？

王鴻薇認為，民進黨錯誤的能源政策，使台灣陷入缺電、停電、漲電價的夢魘，工商業大老通通跳腳，當年騙選票時喊得很有自信，但今年才2022年就破功，去年三次大停電記憶猶新，人民過的像第三世界，真的是厲害了！民進黨！

國民黨台北市議員徐巧芯今天也在臉書發文表示，自己昨天還在問北市「班班有冷氣」政策補助太少，現在又要漲價學校可能付不出冷氣費怎麼辦？「原來吳秉叡早就說了，民進黨可以幫忙付！我也贊成！支持吳秉叡，幫我出電費」。

▼吳秉睿臉書貼文被翻出。（圖／翻攝徐巧芯臉書）