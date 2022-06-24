台鐵中壢臨時前站新建工程開工　預計2024年3月完工

▲台鐵中壢臨時前站新建工程開工。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓桃園鐵路地下化工程順利開挖，交通部鐵道局規劃興建中壢臨時前站，24日舉行「中壢臨時前站新建工程開工動土祈福典禮」。出席典禮的市長鄭文燦表示，這是配備友善、人本的標準車站，今日開工後，預計2024年3月完工，將連結臨時後站及跨站天橋；而中壢新站配合鐵路地下化工程，預計2029年完工啟用。

鄭市長指出，桃園鐵路地下化是桃園的百年建設，能促進桃園都市發展、縫合前後站，他擔任市長後，市府團隊積極推動桃地計畫（台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫），希望讓北台灣鐵路地下化最後一哩路到達桃園，經過持續努力及排除困難，桃地計畫獲中央支持，納入前瞻計畫，總預算約1,050億元，比照高雄模式，由地方負擔25%。

桃地計畫綜合規劃已於2020年9月2日獲行政院核定，由交通部鐵道局續辦工程設計施工，透過更新桃園、中壢及內壢三大車站，並增設鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5個通勤站，讓北桃之間多了一條快捷安全的通勤鐵路，桃園站、中壢站、內壢站預計2029完工通車，另5個通勤站預計2030年啟用。

目前桃園站、平鎮站、中壢站、鳳鳴站已開工，其中桃園站配合捷運綠線工程、中壢站配合機場捷運工程，接下來主體工程分為8個標案陸續開標，市府會全力協助鐵道局，包含發包進度、配合施工調整道路及鐵路周邊的都更計畫等；未來中壢區中正路、健行路打通，沿線中原營區、泰豐重劃區等都更計畫也在進行中，桃地計畫完成後將有一條長18公里、平均寬25-35公尺的桃園大道。

▲台鐵中壢臨時前站模擬圖。（圖／捷工局提供）

包括：交通部長王國材、立法委員呂玉玲、湯蕙禎、魯明哲、賴香伶、市議員王仙蓮、梁為超、彭俊豪、葉明月、劉曾玉春、謝美英、交通部長王國材、鐵道局長伍勝園、路政司長林福山、台灣鐵路管理局總工程司賴興隆、市府捷工局長陳文德、研考會主委吳君婷、中壢區長鄭詩鈿、桃園市地鐵促進協會會長許為、總幹事李春輝等皆一同出席。