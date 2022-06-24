火辣人妻遭割喉「浴缸放血」　恐怖老公播她最愛的歌！靜靜看她死

▲佛州21歲男嫌冷血持刀重傷妻子後，播放她最喜歡的音樂，握著她的手，目睹她死亡。（圖／取自佛州警方）

記者張寧倢／編譯

美國佛州一名21歲華裔男子楊錫辰（Xichen Yang，音譯）日前遭到拘留，原因是他坦承於21日上午殘忍殺害妻子，他在持利器劃破妻子喉嚨後，播放她最喜歡的歌曲，一邊握著她的手，一邊眼睜睜看著她在浴缸中失血而亡。楊嫌供稱是因為妻子燒毀他的護照才會痛下殺手，冷血行徑令人髮指。

▲來自越南的范女遭21歲丈夫割喉慘死，倒臥浴缸血泊中。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站，下同）

根據《每日郵報》報導，佛州阿爾塔蒙特斯普林斯（Altamonte Springs）警方表示，21日上午接近8時50分時，警方接到楊錫辰的雇主拉瑟爾（Michael Rathel）的報案電話後前往案發公寓，員警到場看見越南裔女子范如瓊（Nhu Quynh Pham）倒臥浴缸的血泊中，隨行醫護人員宣布她當場死亡，逃逸的楊嫌隨後被捕。

報導稱，楊錫辰在拉瑟爾開設的泳池維修公司工作，案發當天突然沒來上班，拉瑟爾兒子打電話詢問，結果楊錫辰卻表示，自己對於老婆燒了他的護照感到憤怒，所以殺死了她，正在試圖清理證據。警方表示，范如瓊的左側頸部有一道很深的撕裂傷，胃部也有大量出血，另外，現場也發現一雙粉色橡膠手套與一瓶清潔消毒劑。

楊錫辰被捕後向警方坦承，他在作案前「感覺到自己越來越憤怒……本來可以不殺她的。」當被問到為什麼不克制自己時，楊嫌表示，這不是他從小到大的作風，他是那種「總是堅持到底」的人。警方報告提到，嫌犯播放著妻子最喜歡的歌曲，握住她的手大約10分鐘，直到受害人死亡，但他卻沒有打911求助。

當地媒體報導，楊錫辰今年1月就曾經因為對妻子家暴被捕，目前他已經被拘留在佛州塞米諾爾郡（Seminole County）監獄，不得保釋，並預計於下周四（30日）首次出庭，並於8月2日接受法庭傳訊。死者范如瓊的親友在募款網站GoFundMe上開設捐款頁面，以減輕家屬的喪葬費用負擔，幫助她在離世後能順利回到故鄉越南。

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