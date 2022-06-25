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美國過半州可能禁墮胎　拜登譴責「推翻墮胎權」是國家悲傷的一天

記者林彥臣／綜合報導

美國最高法院裁決推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）推翻憲法保障的美國墮胎合法化，由各州自行應對墮胎合法化的議題。美國總統拜登對此發表談話，痛斥這是「國家悲傷的一天」，將美國帶回150年前，但他的政府至少會保障婦女的跨州墮胎權。根據CNN的評估，推翻「羅訴韋德案」之後，可能有26個州禁止或嚴格限制墮胎。

▲▼美國總統拜登譴責美國最高法院裁決推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的保障墮胎權，是國家悲傷的一天。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登譴責美國最高法院裁決推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的保障墮胎權，是國家悲傷的一天。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，拜登對於前總統川普任命的三名大法官做出的裁決，是「極端意識形態」的展現，法院做了以前從未做過的事情，明確剝奪了一項對許多美國人來說，已經獲得承認而且至關重要的憲法權利。

拜登強調，隨著憲法保護的消失，這個國家婦女的健康和生命現在處於危險之中。

拜登重申，他的政府將保護婦女從「禁止墮胎州」，前往「允許墮胎州」的基本權利，同時承諾保護婦女獲得藥物的機會，誓言要保障婦女獲得 FDA 批准的藥物和避孕措施。

▲▼美國總統拜登譴責美國最高法院裁決推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的保障墮胎權，是國家悲傷的一天。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登強調他的政府會保障婦女，可以跨州墮胎的基本權利。（圖／達志影像／美聯社）

拜登說，極端主義的州長和州立法者，正在尋求封鎖郵件，或搜查一個人的藥櫃，這是錯誤和極端，並且與大多數美國人脫節。

拜登強調，最高法院的裁決，並不包括阻止「禁墮胎州」的婦女，前往「允許墮胎州」的權利，婦女有權自由安全地前往其他州，尋求她所需要的治療與護理。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）對此也表態，司法部「強烈反對」最高法院的決定，這一決定取消了半個世紀以來一直被視為女性平等自由的重要權利，最高法院的決定並不影響各州在其州管轄範圍內保證墮胎合法化。

美國最高法院共有9位大法官，目前6位屬保守派，其餘3位為自由派，共和黨占多數優勢，在這次表決，美國最高法院以5票贊成、4票反對，推翻了「羅訴韋德案」。

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