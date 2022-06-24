明午後雷雨彈會更劇烈！　熱帶擾動成颱機率「下周是關鍵」

▲ 氣象局說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

今午後各地雷陣雨襲擊，北市更出現冰雹，溫度一度驟降將近10度。氣象局表示，明天午後雷陣雨將更劇烈，西半部地區與各地山區都可能有大雷雨；另下周可能有熱帶系統發展，是否形成颱風，是下周預報重點。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，今天處在高壓邊緣天氣型態，上午高溫炎熱，下午容易有午後雷陣雨，中部以北和各地山區明顯午後有雷陣雨發展，局部地區伴隨大雷雨，午後發展劇烈，北部、中部和宜蘭山區發布大雨特報，傍晚前有可能比較大雨勢，甚至有大雷雨狀況發生。

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周末天氣雨勢將更大，徐仲毅表示，明天太平洋高壓東退，午後雷陣雨有可能發展比今天還劇烈，西半部地區、各地山區都有可能有大雷雨，周日天氣類似，有機會比至周六緩和，周末兩天堤防下午有大雷雨，晚上對流會移到花東、恆春半島，清晨到上午中南部有可能零星降雨。

▲氣象局說明未來天氣溫度情況。（圖／翻攝氣象局直播）

溫度部分，徐仲毅表示，各地仍比較高溫，今台北盆地、宜蘭、花東和中南部近山區，都是溫度比較高的地方，最高溫出現在屏東36.8度，雖比昨天降一些，仍是相當炎熱。

徐仲毅表示，明天天氣溫度跟今天類似，各地高溫比今天降一些，普遍可到32度到34度，台北盆地、台中、彰化、南高屏山區、花東縱谷，明天還是有機會到36度以上高溫，上午留意防曬、補充水分，下午防雨，周末兩天更要堤防大雷雨。

▲ 氣象局說明未來一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

至於下周是否可能有熱帶擾動生成？徐仲毅表示，近期台灣處太平洋高壓邊緣，下周高壓軸線北抬，台灣南部海面到菲律賓東方海面這一帶，會形成一個低壓帶，低壓帶裡面容易有熱帶系統發展，會不會形成颱風，是下周預報重點。