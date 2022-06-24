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吃早餐就落網！竹縣專勤隊用「這招」　進帳帶回18非法移工

▲吃早餐就落網　竹縣專勤隊用「這招」每日進帳帶回18非法移工。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲移民署新竹縣專勤隊利用移工們吃早餐時放鬆緊戒查察抓人。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊日前接獲線報，轄內竹北、湖口等處出租套房出現失聯移工身影，專勤隊幹員經勘查，掌握移工出入時間，本(24)日清晨兵分多路，突襲正在吃早餐、準備出門上工的移工，查獲共18名非法逾期停居留外來人口，其中越南籍失聯移工計15名。

新竹縣專勤隊表示，這些越南籍失聯移工都在工地非法工作，利用白牌車接送上下班避人耳目，連續幾波突襲查察，共查獲18名逾期停居留外來人口，後續將循線追查非法仲介及雇主，並依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰。

▲吃早餐就落網　竹縣專勤隊用「這招」每日進帳帶回18非法移工。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲本(24)日清晨兵分多路，突襲正在吃早餐、準備出門上工的移工，查獲共18名非法逾期停居留外來人口。

新竹縣專勤隊隊長李文達表示，為保障國人合法工作權益，移民署將持續加強查緝非法外來人口，並追查非法雇主及非法仲介，呼籲民眾不要僱用或仲介非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法，將會裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

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