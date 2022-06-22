臉書秀「來台割草月入5萬5」　失聯移工太囂張秒被抓到了

▲有失聯移工在臉書秀出薪水袋炫耀，結果反被移民署專勤隊盯上。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

日前有失聯移工在臉書「臺灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」貼文秀薪水袋，表示「來台灣割草，月入5萬5，不要害羞，笑一笑就好」，行徑囂張遭到舉發。移民署獲報後展開調查，強力執行失聯移工查察勤務，新竹市專勤隊及科技偵查隊並在昨(21)日將該名失聯移工查處到案。

新竹市專勤隊與科技偵查隊運用網路與科技偵查迅速掌握這名囂張移工所在位置，同時策動查處到案。這名失聯移工向專勤隊表示，自已的薪資是按日給付，無固定工作，辯稱「月入5.5萬是拿友人薪水袋炫耀」，只是為了增加點閱率。移民署將持續追查背後仲介及雇主，擴大偵辦。

移民署強調「保障合法，打擊非法」的決心與立場不變，將持續結 合國安團隊推動各類專案查處，加強查處失聯移工及非法雇主、仲介， 展現執法魄力，提供人民安居樂業的生活環境。

▲▼該名移工向移民署專勤隊人員表示，自己是用朋友的薪水袋，實際上是領日薪，也沒有天天有工作。

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