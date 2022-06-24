中正博愛特區下冰雹+10級陣風！　14縣市豪大雨特報

▲今下午北市炸大雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象局今下午15時10分針對14縣市發布豪大雨特報，其中苗栗縣狂炸豪雨；另也針對台中市、彰化縣、南投縣等3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止，雨勢狂炸1小時。氣象局也觀測到北市中正區博愛特區下午劇烈雨勢伴隨米粒大冰雹，連襲約15分鐘。

氣象局預報員黃恩鴻指出，今預測台北中正區、萬華區和新北市永和區等易出現冰雹情況，其中今天下午1時40分至55分時，在北市中正博愛特區有觀測冰雹情況，當時雨勢很劇烈，陣風也很強，瞬間陣風達到9級到10級，伴隨米粒般大小冰雹。

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氣象局指出，過去氣象局附近也有觀測過冰雹情況，過去出現冰雹曾有3次，包括2013年、1998年、1979年，仍屬罕見。

氣象局下午15時10分也針對14縣市發布豪雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今苗栗山區有局部大雨或豪雨的機率，北部、南投地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

豪雨地區為苗栗縣山區；大雨特報區域包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區。

另氣象局15時18分也發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域：彰化縣、台中市、南投縣。

▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

大雷雨即時訊息示警區域

台中市：霧峰區、太平區、大里區

彰化縣：芬園鄉

南投縣：南投市、草屯鎮、名間鄉、中寮鄉、國姓鄉

氣象局也針對台北市和新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。警戒區域包括台北市、新北市。

▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：松山區、南港區、內湖區

新北市：汐止區

