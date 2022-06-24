iPhone掉河中泡水10個月！　意外尋獲「烘乾後充電」竟還能用

▲英國男子的iPhone掉進河中泡水10個月後居然還能使用。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子10個月前在滑獨木舟的時候，不慎將iPhone掉入河中，原以為手機會就此不見。不過，另一名男子10個月後在同條河流中竟撿到這台iPhone，且回家烘乾充完電後，居然還能開機使用，讓人驚訝萬分，現在這台iPhone也已經回到失主手中。

Man reunited with phone after dropping it into a river 10 months ago https://t.co/cPM4vXcOdX — BBC News (UK) (@BBCNews) June 21, 2022

根據BBC報導，英國男子戴維斯（Owain Davies）去年8月和女友到懷伊河（River Wye）滑獨木舟時，放在褲子後方口袋的iPhone不小心掉入河中，原本以為手機不可能找回來了，結果10個月後卻意外被帕切爾（Miguel Pacheco）撿起。

帕切爾和家人本月初一起在懷伊河上滑獨木舟時，發現河底有一個藍色的物體，伸手下去撿的時候發現，居然是一台iPhone。後來他將這台iPhone帶回家後，想辦法把手機烘乾，結果發現充電後居然還可以開機。

帕切爾說，他花了很大的功夫將手機弄乾，開機後發現桌布是一男一女的合照，就將照片po上當地的臉書社團，希望有機會找到失主，「我知道如果是我丟了手機，我一定會很想要找回來，因為裡面有很多珍貴的照片。」

尋找失主的貼文發出後，立刻有4000多人轉發，最後真的讓戴維斯的朋友看到這則貼文，並聯繫他們拿回手機。戴維斯驚訝地表示，他和女友已經搬離當地，沒想到還有機會找回手機，更神奇的是，手機泡在水中10個月居然還能夠開機使用。

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