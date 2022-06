iPhone掉河中泡水10個月！　意外尋獲「烘乾後充電」竟還能用

▲英國男子的iPhone掉進河中泡水10個月後居然還能使用。(示意圖/CFP)

記者張方瑀/綜合報導

英國一名男子10個月前在滑獨木舟的時候,不慎將iPhone掉入河中,原以為手機會就此不見。不過,另一名男子10個月後在同條河流中竟撿到這台iPhone,且回家烘乾充完電後,居然還能開機使用,讓人驚訝萬分,現在這台iPhone也已經回到失主手中。

Man reunited with phone after dropping it into a river 10 months ago https://t.co/cPM4vXcOdX