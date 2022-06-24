有拜有保佑！男幫爸媽掃墓突然改運　翻身人生勝利組爽中3千萬元

記者李振慧／綜合報導

英國林肯郡37歲男子卡倫(Calum Forrington)18年前失去雙親成為孤兒，多年後幫爸媽掃墓突然改運，不但找到喜歡的工作，婚姻也十分幸福，已經是人生勝利組的他現在還中樂透贏得英鎊100萬元（約台幣3,650萬元）大獎，讓他覺得一切都是來自於爸媽的庇佑。

居住在格里姆斯比(Grimsby)的卡倫，17日與妻子凱萊(Kayleigh)所購買的彩券贏得大獎，讓他們一夜之間成為百萬富翁。卡倫表示，當初父母親雙亡對他造成很大打擊，使得他多年來都沒有勇氣去探望父母的墓，直到結婚後才在妻子的陪伴下前去掃墓。

卡倫表示，「我把墓地打掃得非常乾淨，讓那裡看起來好多了，結果從那時開始一切都變得很順利，我找到喜愛的工作，婚姻也很幸福，現在還贏得100萬元，感覺就像是爸媽一直在眷顧著我」。

卡倫相信這筆獎金是爸媽送給他一家人的禮物，所以獎金會用來為3個孩子打造更美好的生活，未來除了計畫買房、買車，還要帶孩子們去迪士尼樂園玩。

▼男子幫爸媽掃墓後改運。（圖／示意圖／達志影像）