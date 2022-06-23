倫敦污水樣本驚現小兒麻痺病毒　疫苗變異釀禍「恐已在境內傳播」

▲英國自上世紀80年代以來，首次在倫敦的污水樣本中發現小兒麻痺症病毒。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國在倫敦的污水樣本中，發現有來自疫苗的小兒麻痺症病毒，讓境內自上世紀80年代以來，首次出現小兒麻痺症蔓延的跡象。儘管英國目前還未有相關人類病例，但為了安全起見，當局還是將這種現象列入全國性事件，並已通報世界衛生組織（WHO）。

綜合英媒報導，小兒麻痺症是一種嚴重且可能致命的疾病，好發於5歲以下兒童間，也是全球近幾十年來一直致力於消滅的病毒。英國衞生安全局（UKHSA）最近發現，倫敦某污水處理廠2至5月間收集的樣本中，居然存有小兒麻痺症病毒，經查證實為疫苗衍生株第2型小兒麻痺病毒（VDPV2）。

▲英國出現的小兒麻痺病毒是口服疫苗變異所引起。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／翻攝自聯合國兒童基金會官網）

WHO此前曾解釋，兒童在接種小兒麻痺的口服疫苗時，滅活病毒會在腸道內繁殖，以便人體對其免疫，不過這些病毒通過糞便再回到環境後可能會發生變異，形成疫苗衍生性的小兒麻痺病毒株。雖然這些病毒的威力比原生病毒弱，但仍有可能導致未接種人士受到感染。

儘管英國每年都會在污水中測出一些無關的小兒麻痺症病毒，但這是當地自1984年來，首次在數月間重複發現同一種病毒。由於英國自2004年以來就已不再使用這款口服疫苗，因此科學家認為，病毒可能是由在海外接種口服疫苗的人士帶到英國，並在境內傳播開來。

UKHSA目前還不清楚這種小兒麻痺症病毒的傳播程度如何，但當局目前還未接獲人類出現確診病例的情況，而他們也正在調查病毒是否已在社區傳播。當局22日在向WHO通報後，宣布這是一起全國性事件，並呼籲家長須確保子女已完全接種小兒麻痺症疫苗。