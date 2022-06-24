竹縣+999！兒童第2劑新冠肺炎疫苗陸續開打

▲新竹縣今日新增999例本土新冠確診。（圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(24)日新增999例本土確定病例，目前縣內居家隔離1521人、居家照護列管人數6634人，今年度統計至6月23日止，累計確診人數為88374人。

衛生局提醒，兒童莫德納（6至11歲）、BNT疫苗（5至11歲）第2劑陸續施打，只要與第1劑間隔4周以上，均可前往新竹縣合約院所或各衛生所接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本周五至周日（6月24日至26日）共加開10場大型社區接種BNT或莫德納疫苗服務，週六至下周五（6月25日到7月1日）各衛生所也持續規畫多場次各廠牌疫苗接種，詳情可參考圖卡或是疫苗地圖，衛生局也呼籲，鄉親可踴躍把握6月底前，完成疫苗接種，並把好禮帶回家。

此外，部分民眾詢問曾經確診或是居家隔離，可以接種疫苗嗎？衛生局表示，確診者請自確診日起算3個月後再行接種疫苗，接種時請提供確診通知供醫師評估參考；至於接受居家隔離的接觸者則在完成3天的隔離及4天自主防疫（共7天）後，即可接種疫苗。

►潑汽油拉扯間打火機掉落 陳彥翔作勢嚇父親瞬間釀禍：火是我放的

►新竹尖石2屋起火 弟弟1家人驚險逃生…荒唐哥哥縱火被捕



►新竹「這鄉」發第二波紓困金！金額再加碼 1萬2300人開心領錢



►恐怖畫面曝光！汽車暴衝一路噴撞飛落圳溝 62歲駕駛奇蹟輕傷