快訊／19歲男染疫亡！起初僅四肢無力　羅一鈞曝2個月病程

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增152例死亡，其中有一名是年僅19歲男性，從5月初出現四肢無力等症狀，到月底開始走路喘，因為呼吸困難加劇6月5日到急診，同日確診新冠，中間住院曾一度好轉，但於18日出現意識改變，休克轉入加護病房，20日過世，死因為急性肝炎、橫紋肌溶解症、併發多重器官衰竭，死亡診斷有提及新冠病毒感染，目前還有待進一步釐清。

指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案當中2名年輕個案為10多歲男性，分別是12歲男童與19歲青年，病程都不典型。

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▲指揮中心說明死亡個案疫苗施打統計。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞指出，19歲男性有氣喘病史，接種兩劑BNT，5月初逐漸有四肢無力、疲倦、肌肉痠痛等症狀，5月底、6月初開始走路會喘，因為連兩天呼吸困難加劇6月5日到急診，確診新冠，檢查發現肝指數、肌肉酵素異常，懷疑橫紋肌溶解症與急性肝炎。

羅一鈞說明，該案住院治療一度好轉，但於6月18意識改變，休克，緊急轉加護病房插管，使用免疫球蛋白、類固醇治療，隔日使用葉克膜，仍無法恢復血壓，6月20日過世，死因為急性肝炎、橫紋肌溶解症、併發多重器官衰竭，也有新冠病毒感染，研判新冠非主要死因，目前還有待進一步釐清，確實也不能排除有可能是急性病毒感染所導致的橫紋肌溶解或急性肺炎。

另一案為12歲男童，本身有先天性肌肉系統疾病，6月21日早上出現頭痛，仍有去學校上課，中午過後出現臉色蒼白、呼吸急促、心跳過快，但是沒有發燒、咳嗽，半小時之後在學校昏迷，緊急送醫，到院前無生命跡象，醫院急救無效過世。

羅一鈞表示，該案後續檢驗出新冠確診，死因為心肺衰竭與新冠確診。但由於沒有發燒、咳嗽、流鼻水等急性感染新冠症狀，也沒有胸痛、嘔吐、腹瀉等MIS-C症狀，確切死因尚無法判定。

▲▼指揮中心說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）