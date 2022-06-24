竹市+866！台大、馬偕、國泰3醫院　設康復特別門診提供跨科治療



▲新竹市今日新增866例本土新冠確診。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（24）日新增866例確診個案，今（111）年以來累積63,245例，居家照護者為6,865人、居家隔離者為1,845人。市府表示，因應部分染疫康復者於感染3個月後，仍持續出現胸痛、疲倦、呼吸困難、認知功能障礙、肌肉關節疼痛等「長新冠後遺症」（COVID-19急性感染後徵候群）症狀，因此台大、馬偕、國泰等3家大型醫院已針對康復者開設特別門診，提供跨科整合治療。

▲▼針對已康復者仍持續的不適症狀，台大、馬偕、國泰開設特別門診，提供跨科整合治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，整合門診將有主責醫師負責病人之整合醫療，並由醫院設置與主診間相通或相鄰的會診空間，經主責醫師診斷後，視病人醫療需求，立即安排相關科別醫師會診。民眾接受當次整合門診醫療服務後，不需繳交多科別掛號費，僅需繳交一次掛號費及一次部分負擔。盼透過整合醫療服務，促進長新冠症狀恢復，減少長期醫療支出，達到多贏的目標。

有需要的民眾可電洽醫院諮詢：台大醫院03-5326151#523551、馬偕醫院03-6119595#2714、國泰醫院03-527-8999 #2911、2912。相關資訊可至新竹市防疫專區及中央健康保險署網站查詢。

►潑汽油拉扯間打火機掉落 陳彥翔作勢嚇父親瞬間釀禍：火是我放的

►新竹尖石2屋起火 弟弟1家人驚險逃生…荒唐哥哥縱火被捕



►新竹「這鄉」發第二波紓困金！金額再加碼 1萬2300人開心領錢



►恐怖畫面曝光！汽車暴衝一路噴撞飛落圳溝 62歲駕駛奇蹟輕傷